В Японии законодательно призвали граждан смеяться хотя бы один раз в день

Парламент японской префектуры Ямагата принял постановление, призывающее жителей региона смеяться хотя бы один раз в день в целях укрепления здоровья. Об этом пишет японская газета The Asahi Shimbu.

Проект постановления был разработан Либерально-демократической партией, а приняли его 5 июля. В документе содержатся призывы как к жителям префектуры Ямагата смеяться как минимум раз в день, чтобы «укреплять физическое и психологическое здоровье», так и к местным работодателям, которые по мнению законодателей, должны «создавать на рабочем месте атмосферу, наполненную смехом».

Авторы законопроекта обосновали его необходимость результатами исследования медицинского факультета Университета Ямагата, согласно которым часто смеющиеся люди имеют более низкий риск ранней смерти.

Кроме того, парламент префектуры Ямагата объявил восьмой день каждого месяца «днем, когда жители могут укреплять здоровье посредством смеха».

Ряд депутатов выступили с критикой принятого постановления. Так, Сатору Исигуро заявил, что «нельзя ущемлять права тех, кому трудно смеяться из-за болезни или по другим причинам». В свою очередь, депутат-коммунист Тору Сэки подчеркнул, что «смеяться или не смеяться — одно из основных прав человека, гарантированных Конституцией».

Депутаты Либерально-демократической партии на это ответили, что принятый закон не заставляет людей смеяться и написан с уважением к праву каждого человека принимать самостоятельные решения на этот счет.

Ранее в японском городе Хоккайдо власти объявили 8 августа «днем смеха», а в префектуре Осака внедрили программы улучшения здоровья граждан с помощью смеха.

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