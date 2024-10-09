СМИ: Зеленский может смягчить свою позицию на фоне наступления решающего этапа войны

Президент Украины Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию по условиям завершения войны с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников, близких к НАТО.

По их словам, несмотря на то, что Зеленский по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск, вступлении страны в НАТО и восстановлении суверенитета над аннексированными регионами, ослабление поддержки Запада, скорая зима и тяжелое положение на фронте заставили его признать, что война переходит в свою завершающую стадию.

Как пишет Bloomberg, ключевым пунктом для Киева в ходе любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО. Источники издания рассказали, что на президента США Джо Байдена оказывают давление, чтобы тот направил Киеву «явное приглашение» присоединиться к альянсу. По их словам, такое предложение рассматривается «как потенциальная возможность для любых переговоров с участием Кремля».

«Американская мечта» все еще недоступна Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь Мир 6 минут чтения

Другим вариантом являются «надежные гарантии безопасности», особенно со стороны США, которые «будут равносильны де-факто членству Украины».

В конце сентября Зеленский посетил Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого представил свой «план победы» над Россией администрации Джо Байдена.

Мне 32 года, и я считаю себя старой Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше Общество 16 минут чтения

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, документ «не впечатлил» американскую сторону, оказавшись по сути просьбой о расширении военной помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России.

После завершения визита украинского президента WSJ назвала прием, оказанный Зеленскому в Вашингтоне «прохладным».