СМИ: Зеленский может смягчить свою позицию на фоне наступления решающего этапа войны

Президент Украины Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию по условиям завершения войны с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников, близких к НАТО.
По их словам, несмотря на то, что Зеленский по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск, вступлении страны в НАТО и восстановлении суверенитета над аннексированными регионами, ослабление поддержки Запада, скорая зима и тяжелое положение на фронте заставили его признать, что война переходит в свою завершающую стадию.
Как пишет Bloomberg, ключевым пунктом для Киева в ходе любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО. Источники издания рассказали, что на президента США Джо Байдена оказывают давление, чтобы тот направил Киеву «явное приглашение» присоединиться к альянсу. По их словам, такое предложение рассматривается «как потенциальная возможность для любых переговоров с участием Кремля».
Другим вариантом являются «надежные гарантии безопасности», особенно со стороны США, которые «будут равносильны де-факто членству Украины».
В конце сентября Зеленский посетил Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого представил свой «план победы» над Россией администрации Джо Байдена.
Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, документ «не впечатлил» американскую сторону, оказавшись по сути просьбой о расширении военной помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России.
После завершения визита украинского президента WSJ назвала прием, оказанный Зеленскому в Вашингтоне «прохладным».