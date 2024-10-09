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Мир

СМИ: Зеленский может смягчить свою позицию на фоне наступления решающего этапа войны

2 минуты чтения 09.10.2024

Президент Украины Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию по условиям завершения войны с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников, близких к НАТО.

По их словам, несмотря на то, что Зеленский  по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск, вступлении страны в НАТО и восстановлении суверенитета над аннексированными регионами, ослабление поддержки Запада, скорая зима и тяжелое положение на фронте заставили его признать, что война переходит в свою завершающую стадию.

Как пишет Bloomberg, ключевым пунктом для Киева в ходе любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО. Источники издания рассказали, что на президента США Джо Байдена оказывают давление, чтобы тот направил Киеву «явное приглашение» присоединиться к альянсу. По их словам, такое предложение рассматривается «как потенциальная возможность для любых переговоров с участием Кремля». 

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Другим вариантом являются «надежные гарантии безопасности», особенно со стороны США, которые «будут равносильны де-факто членству Украины».

В конце сентября Зеленский посетил Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого представил свой «план победы» над Россией администрации Джо Байдена. 

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Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, документ «не впечатлил» американскую сторону, оказавшись по сути просьбой о расширении военной помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России.

После завершения визита украинского президента WSJ назвала прием, оказанный Зеленскому в Вашингтоне «прохладным».

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