За неделю до начала войны Харрис предлагала Зеленскому готовиться к своей смерти

Незадолго до начала российского вторжения действующий вице-президент США Камала Харрис требовала от президента Украины Владимира Зеленского подготовится к своей возможной гибели или попаданию в российский плен, выбрав преемника на такой случай. Об этом говорится в новой книге лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Боба Вудворда «Война», выдержки из которой публикует газета The Washington Post.

Как пишет Вудворт, беседа между Харрис и Зеленским на эту тему состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности за неделю до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По данным журналиста, в тот момент первые лица США сами с трудом верили в то, что Владимир Путин решится начать войну с Украиной.

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По словам Вудворта, после того как директор ЦРУ Уильям Бернс представил президенту США Джо Байдену данные американской разведки о готовящейся Москвой агрессии, тот назвал это «безумием». «Боже мой, теперь мне придется иметь дело с Россией, поглощающей Украину?» — сказал Байден.

Как писал ранее журнал Time, на той же конференции Харрис отказала Зеленскому, который просил о поставках оружия и введении превентивных санкций против России.

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В конце сентября Зеленский посетил Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого представил свой «план победы» над Россией администрации Джо Байдена. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, документ «не впечатлил» американскую сторону, оказавшись по сути просьбой о расширении военной помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России.

После завершения визита украинского президента WSJ назвала прием, оказанный Зеленскому в Вашингтоне «прохладным».