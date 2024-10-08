Южная Корея предупредила о возможной отправке северокорейских солдат на войну в Украину

Северная Корея может отправить своих военных в Украину «для поддержки России». Об этом, как передает агентство «Рёнхап», заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, выступая в парламенте страны.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, схожий с военным союзом, возможность такого развертывания весьма вероятна», — убежден глава южнокорейского Минобороны.

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Ранее украинские СМИ сообщали о гибели на фронте шести северокорейских солдат, воевавших на стороне России. По словам Ким Ён Хёна, эта информация, «скорее всего, соответствует действительности».

В июне 2024 года Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Позже Путин рассказал, что среди прочего в документе есть пункт об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал подписание договора, заявив, что у России есть право «развивать добрые отношения с соседями». «Ни у кого не должно вызывать озабоченностей и никем не может и не должно оспариваться», — сказал он.

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Ранее в 2023 году Путин назвал «полной чушью» сообщения о предполагаемой отправке северокорейских добровольцев на фронт в Украину.

На прошлой неделе газета The Times, ссылаясь на источники в западных разведках, сообщила, что Северная Корея поставляет России около половины артиллерийских снарядов, которые используются для войны с Украиной. Собеседники издания говорят, что Путин «зависит от оружия Ким Чен Ына», так как оно позволяет поддерживать темп наступления на Донбассе.