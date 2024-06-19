Россия и КНДР договорились о взаимопомощи в случае агрессии

Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом, как сообщили в Кремле, Путин заявил по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сказал Путин.

Он также уточнил, что новое соглашение заменит Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах соответственно.

Путин также отметил, что Пхеньян, как и Москва, выступает против применения политически мотивированных санкций, которые, по его словам, лишь расшатывают мировую экономическую и политическую систему.

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«Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии, в политике, экономике и других сферах», — пообещал Путин.

В 2013 году Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, единогласно принял решение о вводе санкций против КНДР.

В апреле 2024 года эксперты ООН подтвердили факт использования российской армией северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине. После этого Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН и закрыла группу экспертов, которая на протяжении многих лет наблюдала за соблюдением санкций в КНДР.

В свою очередь, Пхеньян, по данным министерства обороны Южной Кореи, поставил Москве в том числе около пяти миллионов артиллерийских снарядов для войны в Украине.

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