Я — хозяйка самого популярного енота России

Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу

Елена с енотом. Фото предоставлено героиней.

Елена Троскина — хозяйка самого популярного енота России, в инстаграме на него подписаны почти 350 тысяч человек, на ютубе — 1,7 миллиона. Она рассказала «Холоду», как справляется с диким животным дома и на улице и почему никому не советует заводить такого питомца.

Восемь лет назад мой муж был управляющим зоопарка в Кемерове, которым владели его родственники. Он купил туда енота за 30 тысяч рублей, животное отправили из Реутова. Нам пришлось ехать за ним в маленький город Тайга, где у поезда была двухминутная остановка.

Мы думали, к нам приедет крупный зверь, но в переноске оказался совсем маленький комочек. Еноту было восемь с половиной недель, он выглядел как котеночек. Муж не знал, что енотов продают такими маленькими, а продавец этого не объяснил. Стало очевидно, что ни в какой зоопарк он не поедет: даже вольерная сетка была крупнее, чем он. В этом возрасте еноты еще не умеют есть, пить, ходить в туалет, поэтому мы решили забрать его себе. Так внезапно в нашей семье, где уже жили собака и кот, появилось дикое животное.

Жизнь полностью перевернулась за один день. Восьминедельный енот — это младенец, которого ты не вынашивала. Заводчик сказал, что его нужно кормить специальной молочной смесью каждые два-три часа, даже в ночное время. Я кормила его, делала ему массаж живота, чтобы он сходил в туалет, убаюкивала. Первые 10 недель жизни енот очень зависит от хозяина, постоянно ходит за ним и цепляется за ноги.

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Нам остро не хватало информации. Например, енот очень громко курлыкал, и я не могла понять, что у него болит. Сейчас я уже знаю, что он так делает, когда голоден или когда ему скучно.

Первые две недели енот жил без имени. Муж хотел назвать его Йогуртом, но мы подумали, что это странное и слишком длинное имя, долго искали короткую кличку. В итоге остановились на Теме.

Первое время это был дурдом

Еноты похожи на маленьких детей, которые постоянно изучают мир, которым все интересно, и их характер не меняется до конца жизни. При этом в домашних условиях они живут до 20 лет. Человек, который заводит енота, должен понимать, что теперь ему придется в течение всей жизни питомца присматривать за ребенком, который вечно куда-то лезет и в любой момент может засунуть пальцы в розетку.

Наша квартира была абсолютно не готова к появлению Темы. На кухне не было двери, и, если я отвлекалась, он открывал все шкафы и вываливал оттуда крупы, полоскал лапы в варенье, залезал на стол, скидывал все с него. Пока я это убирала, он успевал опрокинуть банку с газировкой в комнате и искупаться в луже, а потом весь липкий пробежать по кровати — и это просто события одного часа. Естественно, силы заканчивались, а напряжение копилось. Первое время это был дурдом — у меня постоянно случались истерики. Неважно, устала я или болею, нужно постоянно уделять еноту внимание.

Когда мы брали Тему, подразумевалось, что мы его вырастим и отдадим в зоопарк. Иногда даже привозили его туда на день, как в детский сад. Я оставляла его в вольере, чтобы он полазил по деревьям, покачался на качелях. Пока его не было, я мыла окна, занималась домашними делами, а вечером забирала обратно.

Когда муж перестал работать в зоопарке, мы решили оставить Тему себе. Я очень люблю животных, быстро привязываюсь к ним и уже никому не могу отдать.

Сейчас я понимаю, что еноты — уникальные животные: они не похожи ни на собак, ни на кошек. Они очень умные, и контакт с ними похож на отношения с ребенком.

Например, если енот увидел, как вы открыли холодильник, он запомнит это и в следующий раз откроет его сам.

Далеко не все люди могут справиться с ними: енотов нужно воспитывать, ими нужно много заниматься. Если проделать всю эту работу, вы получите душевного компаньона, но все равно очень своенравного зверька. Сейчас моя жизнь настолько адаптирована под наличие енота в доме, что я уже не замечаю этих трудностей.

Фото предоставлены Еленой Троскиной.

Я несколько раз обращалась в травмпункт

Когда Теме исполнился год, мы начали выходить с ним на прогулки. На самом деле гулять с енотом тяжело: слишком много внимания, каждая прогулка превращается в бесконечную пресс-конференцию. Я могу понять людей: если бы я была прохожим и увидела енота, я бы тоже удивилась. Кто-то просит погладить, кто-то даже не спрашивает, а просто подходит и трогает его. Мы перестали разрешать прикасаться к Теме: все-таки прогулка — это отдых для животного. Сейчас стараемся гулять в безлюдных парках или ночью.

У енотов очень обострен слух. Был случай, когда мы гуляли в парке, маленькая девочка села на горку и стала сильно стучать ногами. Когда еноты чего-то боятся, они становятся неуправляемыми, у них срабатывает инстинкт самосохранения и они просто бегут. Если хозяин пытается поймать его, енот кусается и бежит дальше. Тема испугался стука и быстро залез на дерево, но я смогла удержать его на натянутом поводке. Случайно у меня с собой оказалась шоколадная конфета, так что, когда он успокоился, я смогла приманить его вкусняшкой. Но вообще-то он мог бы там и несколько суток просидеть.

Самая знаменитая шалость Темы — нора в диване. Однажды я подняла матрас и увидела, что он расковырял в диване огромную дырку, в которой мог поместиться полностью. В другой день он по своему вольеру поднялся к потолку и расковырял в нем дырку. Я просто стояла в комнате и смотрела, как его пятки проминают наш натяжной потолок. Недавно я посадила большой цветок в горшок и поставила его на пол. Раньше он никогда не проявлял интереса к цветам, но в этот раз я замучилась его отгонять. Он общипал половину растения, и в итоге цветок пришлось перенести на балкон.

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Регулярная проблема — когда у енота нужно что-то забрать: рыбную кость из мусорного ведра или таблетки из тумбочки. У енотов есть инстинкты, от которых их невозможно отучить: если он что-то украл — это его добыча, будь то сережка или кусок штукатурки.

Если просто начать забирать вещь, он укусит так, что рану придется зашивать. Тема прокусывал мне вену и нерв, я несколько раз обращалась в травмпункт. Забирать нужно особым способом — хватать енота за шкирку и держать. Это тяжело, но секунд через 10–15 он ослабевает и сам отпускает вещь. В этот момент нужно быстро отпустить холку и схватить предмет, чтобы он не успел укусить вас.

На питание енота уходит около 15 тысяч рублей в месяц, но я всегда говорю, что большая часть расходов — вещи, которые он портит в доме. Сначала я кормила Тему сухим собачим кормом в неограниченном количестве и давала бананы, потому что прочитала, что еноты их очень любят. Так он поправился аж до 18 килограммов.

Фото предоставлены Еленой Троскиной.

Лишний вес никому не полезен. Хотелось, чтобы Тема был здоровым, поэтому четыре года назад я решила посадить его на диету: сокращала количество корма, пыталась давать диетический. Потом нашла диетолога, которая перевела его на полностью натуральное питание: индейка, каша, огурцы, немного орехов, маленький кружочек банана раз в два месяца. Он схуднул до 15 килограммов. Иногда я допускаю оплошности и даю ему вкусняшки, иногда он сам что-то ворует, так что сейчас его вес колеблется от 16 до 17 килограммов.

Енотов рекомендуют мыть не чаще, чем раз в три-четыре месяца: иначе у них смывается защитный слой, и они больше подвержены заболеваниям. Если енот сильно замарался, его можно просто помыть под душем без шампуня. Тема не любит мыться, но терпит. У него есть чип, ежегодно мы ставим ему прививки, как для собак, обрабатываем от глистов и клещей.

С мужем, благодаря которому у меня появился Тема, мы развелись, но он все еще любит енота и забирает его к себе, если я куда-то уезжаю. В его доме есть комната для Темы, он знает, как за ним ухаживать. В принципе есть всего три человека, с которыми можно оставить енота: мой бывший супруг, моя мама и моя подруга Соня, мы называем ее нашей няней.

Енот — это очень сложно, вам он точно не нужен

Я никогда не планировала становиться блогером, просто вела свою страничку в инстаграме и выкладывала личные фото, особо не стараясь. Друзья просили, чтобы я публиковала больше фотографий Темы, я не хотела делать это в личном профиле и завела для него отдельный. Выложила несколько кадров, залила видео, в котором он лазит по моей собаке, и оно набрало 10 тысяч просмотров — на тот момент это было очень много. Я почувствовала интерес аудитории и начала чаще выкладывать Тему, улучшать качество контента, завела ему ютуб-канал.

Все происходило органично — не могу сказать, что у меня было продуманное продюсирование. Хотя я какое-то время жила в Москве и работала пиар-директором певицы Нюши, на Первом канале, в глянцевых журналах, у меня есть знания о том, как раскрутить профиль в социальных сетях.

В случае с Темой я просто делала контент, который был интересен мне самой. Я хотела, чтобы все узнали про Тему, — так он стал самым популярным енотом в России по количеству подписчиков и упоминаний в СМИ. New York Post выложил ролик, в котором Тема ползет по полу за вкусняшкой, и написали, что толстый енот из России не может ходить из-за ожирения. Хотя Тема просто любит ползать, некоторые еноты так делают. После этой публикации на меня обрушился шквал запросов от журналистов. Я не успевала брать трубку и отвечать на почту.

Когда мы проводили прямые эфиры, нас смотрел, например, Дима Билан. Когда мы приехали в Москву, я написала Диме с предложением познакомиться, и он позвал нас на шоу «ДаДа — НетНет» на ютубе. Это не такая популярность, которая меняет жизнь, но количество подписчиков и стоимость рекламы выросли. Рекламная интеграция на ютубе или в рилсе в инстаграме у нас сейчас стоят около 100 тысяч рублей.

Мы ездили с Темой в фантур, который длился целый месяц: были в Москве, Петербурге, Новороссийске, Сочи, Геленджике, Анапе, Краснодаре и других городах. В каждом городе нас встречали подписчики, дарили подарки, фотографировались с Темой. Самолетами мы принципиально не летаем, потому что его нужно сдавать в багаж, а я в таком случае буду очень переживать. С енотами еще сложнее, чем с собаками: они могут вскрывать любые замки, поэтому переноски с ними забивают в деревянный или металлический ящик, а это стресс для животного на всю жизнь.

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Чтобы перевозить Тему, я выкупаю все купе. Ему нравится укачивание, он много спит в поездах, ест, залазит на стол и смотрит в окно. Проводники не всегда понимают, что с ним делать, кто-то просит паспорт с прививками, кто-то чип, кто-то спрашивает, есть ли на него билет, хотя, если выкупаешь купе, отдельный билет для питомца не нужен. В целом все адекватно реагируют, проводники часто фотографируются с енотом, некоторые узнают, говорят, что подписаны на него.

Иногда мне пишут люди, спрашивают, где купить енота, я всех отговариваю, прямо говорю: «Ребята, енот — это очень сложно, вам он точно не нужен», пугаю, как могу. Самый сложный период — это половое созревание, когда еноту пять-шесть месяцев, он начинает садиться хозяину на шею. Обычно в этот момент люди не выдерживают и ищут для питомца новых хозяев или сдают в зоопарк. А некоторые просто выбрасывают на улицу. Я ни разу никому не давала контакты заводчиков, потому что не хочу брать на себя такую ответственность. Но у меня самой никогда не было мыслей отдать Тему, даже когда нам было очень плохо, — настолько я его люблю.