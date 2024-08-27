Я подобрала ворону с улицы и теперь живу с ней

Композитор из Петербурга Айла два года назад увидела на улице истощенного вороненка и забрала его домой. Птица не могла ходить и летать, девушка его вылечила, оставила себе и назвала Дёрой Птичкиным. Айла рассказала «Холоду» о том, как ворона обижается, хитрит и проявляет любовь.

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В мае 2022 года я возвращалась домой и около подъезда увидела вороненка, выпавшего из гнезда. Он был еще совсем маленьким: перья на крылышках почти отсутствовали, летать он не мог. Я решила перенести его под дерево, где было гнездо, чтобы его не задавили машины. Два месяца птенец жил во дворе, плохо ходил и по-прежнему не летал. Жители близлежащих домов его подкармливали.

Нужно ли подбирать птенцов? Специалисты не рекомендуют забирать с улицы слетков — частично оперившихся птенцов, выпавших из гнезда. Это нормальный период жизни птиц. Как правило, им не нужна наша помощь и о них продолжают заботиться родители. Помогать птенцу стоит только в случаях, когда ему грозит непосредственная опасность, он явно травмирован или болен.

Однажды я возвращалась домой и заметила, как над ним кружат мухи. Я испугалась, что он умер, но оказалось, птенец еще жив. Он был таким крошечным и мягким, как пуховичок. Взяв его в руки, я услышала, как бьется его маленькое сердце. В одну секунду я поняла, что это мое животное и забрала его домой. Он был очень истощен — я думала, что до утра не дотянет.

Дома я положила его в коробку, накормила фаршем. Буквально через пару дней птенец мог уже сидеть и даже вставать на ноги.

Первое время мне казалось, что ворона не рада оказаться у меня дома, но выхода у нее не было. Когда я подносила к птенцу руку, он пытался меня клюнуть — конечно, это нормальная реакция дикой птицы, которая переживает за свою безопасность.

Мой парень был недоволен появлением такого питомца. Прекрасно его понимаю, все-таки это дикая птица: шума и мусора в разы больше, чем от привычных домашних животных.

Постепенно он начал ходить, привык ко мне и даже пытался со мной играть. Я протягивала птенцу какие-нибудь вещи, он у меня их забирал, а потом скидывал через край коробки обратно. Спустя четыре месяца он освоился, я назвала его Дёра Птичкин, и для этого есть две причины. Первая — это производное от слова «каскадер»: когда я его ловила, чтобы забрать домой, он пытался уползти, опираясь на крылья, будто показывал какой-то трюк. Вторая — потому что он дерет абсолютно все: плинтус, обои, мебель, клавиши ноутбука.

Сначала я планировала, что Дёра побудет у меня до тех пор, пока не подлечится. Но лечение затянулось на полгода. На какое-то время парень уехал из страны, и ворона осталась со мной. Постепенно стало понятно, что птица на воле уже не выживет. Выпустить ее — обречь на смерть: ворона плохо летает из-за перенесенного рахита, у нее нет навыков выживания на улице, которым птенцов обычно учат родители. Через пару месяцев после возвращения парень тоже привык и полюбил ворону: стал играть, кормить, разговаривать с ней. Так вышло, что с ним мы больше не живем вместе, но он регулярно приходит в гости, а Птичкин узнает его и играет с ним.

Многие окружающие не понимали, зачем я забрала ворону домой, говорили, что нужно было оставить ее на улице — мол, это естественный отбор. Но я не смогла. Те, кто лично видел Птичкина, от него в восторге: он умный, шаловливый, обожает играть.

Питание, уборка и стрижка когтей

Прежде я не имела дела с воронами: не знала, как их кормить, как обращаться и лечить. Что-то мне подсказал орнитолог, что-то я прочла на форумах. Некоторые думают, что вороны должны питаться чем попало, как на улице. Когда я рассказываю о том, что у птицы разнообразное питание, люди начинают возмущаться. Но живущие в городе вороны быстро умирают, потому что питаются всем, что найдут, а в домашних условиях при хорошем уходе они могут прожить до 20 лет.

Рацион у Дёры такой: говядина, сверчки, курица (особенно шеи), креветки, свежие перепелиные и вареные куриные яйца, живые червяки (мучник и зофобас). Раньше я боялась насекомых, но теперь привыкла и даже сама развожу зофобасов. Если ворона ест овощи и фрукты, это очень хорошо, но Дёра от них отказывается.

Весь корм довольно сильно пахнет, если немного залежится. Птичкин может засунуть остатки еды в щели паркета, и она, если вовремя не обнаружить, начинает гнить. Поэтому нужно давать такими пропорциями, чтобы он съедал сразу и не делал нычки — а это он любит.

Важная составляющая ухода — ежедневная уборка. Помет будет везде, если птица не находится в клетке все время. Птичкин у меня свободно перемещается по квартире. Клетка у него есть, но там он только отдыхает и ест.

Вороне необходимо стричь когти, иначе есть риск, что она зацепится за что-нибудь и поранит лапу. Птичкин подрезает их самостоятельно клювом, но иногда приходится ловить его, чтобы привести в порядок лапки — это не нравится ни мне, ни ему.

Как любой домашний питомец, ворона нуждается в медицинском обслуживании. Каждые полгода-год птицу нужно показывать ветеринару-орнитологу. Каких-то специальных документов для содержания вороны дома не требуется. При необходимости можно отдать птицу в реабилитационный центр, там ее подготовят к самостоятельной жизни и выпустят.

«Мы с ним — два сапога пара»

Очевидный плюс жизни с вороной — это весело. Ворона — птица-компаньон: в одиночестве ей скучно, она начинает все крушить. Сначала птенец меня не очень-то любил, но я играла с ним каждый день, показывала, что не представляю опасности. Спустя несколько месяцев он привык, и я научила его садиться ко мне на руку.

Будьте готовы, что квартира будет в процессе ремонта перманентно, так как птица любит шалить. Птичкин больше всего любит играть: таскать и прятать мячики, детские игрушки, бусинки. Ему нравится «Кручу-верчу, запутать хочу»: я беру несколько стаканчиков с крышками, замороженного сверчка, прячу его и меняю стаканы местами. Затем предлагаю ему угадать, где лежит насекомое. Ошибок практически не бывает.

Дёра в целом любит проводить со мной время. Когда я работаю, он садится рядом с ноутбуком, подставляет голову под руку и начинает дремать. Еще он обожает смотреть ролики с воронами, особенно — как они едят.

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Он любит купаться. Однажды, спустя месяц совместной жизни с Птичкиным, я выпустила его из клетки и поставила тазик с небольшим количеством воды. Он увидел это и радостно запищал. Словно маленький ребенок, он начал прыгать в луже. Так я поняла, что мы с ним — два сапога пара, так как я тоже люблю купаться. Каждый день я ставлю ему тазик с водой, и он с удовольствием там плещется.

Я пыталась научить Дёру говорить слово «хороший», но пока ничего не вышло. Но я часто понимаю, что он пытается мне сказать. Например, по утрам он садится ко мне на подушку, подставляет голову и клюв. Это значит, что нужно его поцеловать. Иногда достаточно одного поцелуя, а иногда нужно целовать долго. Дёра Птичкин тактильный: любит, когда я его глажу, треплю перышки на щечках, глажу шейку и клюв. Животик и лапы трогать не разрешает. Я и подумать не могла, что ворона может быть настолько ласковой — как собака. Еще Птичкин очень заботливый: утром может принести ко мне на подушку цыплячью лапку или потроха.

В процессе воспитания нужно быть аккуратным — вороны очень чувствительные и эмоциональные. Они умеют радоваться, обижаться, хитрить, чувствовать досаду, грусть, симпатию, любовь, привязанность. Если вы, например, накричите на ворону, она может серьезно обидеться: забиться в угол и не общаться.

Мельчайшие изменения в обстановке могут загнать птицу в панику. Если раньше я регулярно делала перестановки в комнате и добавляла новые вещи в интерьер, то теперь с этим нужно быть осторожнее, чтобы птица не нервничала. Например, я пыталась повесить елочную гирлянду на окно. Птичкин начал метаться по комнате и молил снять этот ужас. Он боялся подлететь к окну, хотя любит сидеть на подоконнике. Потом начал издалека показательно раздраженно каркать. Однако спустя пару дней птица уже не обращала никакого внимания на украшение и вела привычный образ жизни.

Птичкин ненавидит суету и панику. Если я опаздываю и тороплюсь, начинаю в тревоге собираться, он подхватывает это чувство. Начинает жутко переживать, прыгать с места на место, летать по комнате. С тех пор, как я стала жить с Дёрой, я сильно замедлилась. Если опаздываю, стараюсь это никак не показывать — продолжаю собираться, как собиралась, чтобы не тревожить его.

Новый сосед Птичкина — голубь Гугуша-Кабачок

Птичкин любит сидеть на окошке и наблюдать за воронами на улице. У него даже есть парочка друзей, которые почти ежедневно прилетают к нему: сначала поодиночке, потом парой, а сейчас уже с птенцами. Забавно наблюдать, как он хвастается им игрушками. Показывает бусинки, цыплячью голову — что-то вроде «смотрите, какой я богатенький». Мне кажется, уличная ворона думает, что он дурачок какой-то. Хотя, может быть, и умиляется.

Недавно я взяла с улицы еще и голубя Гугушу-Кабачка. Он болел вертячкой (также известна как болезнь Ньюкасла — инфекционное заболевание птиц, поражающее желудочно-кишечный тракт, органы дыхания и центральную нервную систему. У че­ло­ве­ка может проявляться в ви­де конъ­юнк­ти­ви­тов и эн­це­фа­ли­тов. — Прим. «Холода»). Я читала, что голуби с вертячкой на улице практически не выживают. Но если забрать домой, выкормить и подлечить птицу, с ней все будет в порядке и ее можно будет выпустить на волю.

Я увидела этого голубя на улице и мне почему-то захотелось ему помочь. Сначала думала пристроить его к знакомым, так как у меня уже был Птичкин. Беспокоилась, что голубь может заразить его вертячкой, но после того, как посоветовалась с орнитологами, все же решила взять его к себе и назвала Кабачком.

Во время лечения я соблюдала карантин: голубь жил в коробке в коридоре, после каждого общения с птицей я проводила тщательную дезинфекцию — уборка, мытье рук, душ, полная смена одежды. Сейчас голубь живет в комнате и лечится от кокцидиоза (заболевание кишечного тракта животных, вызываемое паразитическими одноклеточными кокцидиями. — Прим. «Холода»). Надеюсь вскоре выпустить его в естественную среду. Конечно, я переживала, когда брала его домой, потому что на улице голуби и вороны — не самые лучшие друзья, а, скорее, даже враги. Гугуша пока живет в клетке, но я заметила, что Дёра испытывает большой интерес к нему. Регулярно приносит Гугуше игрушки, предлагает поиграть. Гугуша ведет себя, как взрослый дикий самец, и прогоняет Дёру.

Очевидно, что голубь скучает по улице: когда он видит или слышит голубей за окном, стремится вылететь к ним, громко и гневно курлыкает, кусается. Как только он встанет на ноги, я его отпущу, хотя предполагаю, что если оставить птицу в квартире, через время она станет домашней. Например, если взять еще голубку, ему будет проще освоиться. Но мне бы не хотелось оставлять его дома, так как это уличная птица.

Зачем мне это все? Довольно сложный вопрос. Казалось бы, можно просто пройти мимо. Да, лежит птица и умирает — это естественный отбор. Но я просто не смогла сделать это. Если я могу и хочу помочь этим животным, почему бы нет? Считаю, что жизнь даже такого маленького существа имеет большую ценность, и мне бы хотелось, чтобы у каждого она продолжалась хоть немного дольше.