Я ушла из инстаграма, хотя у меня было 300 тысяч подписчиков

39-летняя Ольга Кравцова, соосновательница студии озвучки «Кубик в кубе», была успешным инстаграм-блогером с более чем 300 тысячами подписчиков: она рекламировала «Яндекс» и Aviasales, хорошо зарабатывала, купила квартиры для сына и мамы, а для себя построила любимую дачу под Петербургом. После начала войны она эмигрировала в Португалию, а недавно сообщила своим подписчикам, что больше не будет вести блог. Кравцова рассказала «Холоду», как инстаграм повлиял на ее жизнь, почему она решила от него отказаться и как война повлияла на общение людей в соцсетях.

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В детстве я хотела стать журналистом — мне казалось, что это потрясающая профессия, где всегда можно узнавать что-то новое. Я отучилась на журфаке в Новосибирском университете и несколько лет работала на радиостанциях: сначала в Новосибирске, а потом в Петербурге. Когда меня и моего тогдашнего мужа уволили с радио, мы вдвоем создали студию озвучки «Кубик в кубе». Она быстро стала успешной, и вот уже 15 лет мы переозвучиваем на русский язык известные сериалы, например, «Во все тяжкие», «Йеллоустон», «Голяк», «Молодой Папа».

В 2015 году я разводилась с мужем, на руках у меня был маленький ребенок, мне нужно было найти дополнительный заработок. Хотелось иметь вторую точку опоры и не зависеть только от работы с бывшим мужем. Я пару лет поработала копирайтером и маркетологом, но мне хотелось большей независимости, поэтому я решила сделать ставку на инстаграм-блог.

Тогда я думала, что блогер — это человек, который не работает в найме, живет так, как ему нравится, просто кайфует и на этом зарабатывает. Грубо говоря, так и оказалось, но с одним нюансом: надо все время откровенно показывать, как ты живешь.

Когда я начала активно вести блог, мне было 33 года — тогда мне все было очень интересно. Мне нравилось получать много внимания, была мотивация доказать другим людям, что у меня очень интересная жизнь, что сама я очень классная и что, раз у меня так много комментариев и восхищения в инстаграме, значит, меня все очень любят.

Я быстро поняла, как делать в постах и в сториз хороший сторителлинг: как создавать интригу, показывать препятствия, возникающие на пути к достижению цели, за чем подписчикам интересно следить, а за чем — нет. Думаю, роль сыграла моя насмотренность, ведь я увидела кучу сериалов во время озвучки. Я понимаю законы драматургии и из любого события могу сделать историю, у которой есть начало, кульминация и финал.

Например, простая ситуация: наступила осень, начались дожди, у меня нет зонта. Я по пути на работу пытаюсь купить зонт. Я обозначаю подписчикам проблему и объясняю, зачем мне нужен зонт. Я выступаю в роли персонажа, который пытается достигнуть цели, но постоянно встречает препятствия. Захожу в один магазин, там нет зонтов вообще, во втором есть только детские, в третьем — зонты с видами Петербурга, которые мне, как местному жителю, а не туристу, неинтересны. Когда в конце я нахожу зонт, у всех катарсис. Когда сторителлинг выстроен таким образом, повышается вовлеченность аудитории и она сразу дает большой отклик.

У меня были высокие показатели просмотров, из-за этого ко мне быстро пришли рекламодатели. Первой была девочка, которая попросила прорекламировать ее личный блог. После нее сразу посыпались другие запросы. Для меня сразу стало очевидно, что рекламная репутация очень важна, поэтому я внимательно отбирала, кого буду рекламировать, а кого — нет. Идеальный вариант — рекламировать то, чем пользуешься сам.

Навыки блогера я бы разделила на условные секторы: умение держать внимание аудитории сторителлингом, умение хорошо снять рекламу, чтобы зрителю было интересно ее смотреть и чтобы это нравилось рекламодателю, и отдельным пунктом я бы выделила отбор рекламодателей. За шесть лет моей блогерской работы я могу назвать только две рекламы, по поводу которых сейчас сомневаюсь, стоило ли их брать. Первый случай — это реклама личного блога девочки, в котором по сути не было никакой ценности, она просто хайповала, а второй — это реклама классного крупного бренда, который мне нравится, но у них была акция, поучаствовать в которой можно было, только пролистав 20 страниц. То есть найти нужный раздел можно было с огромным трудом. Всеми остальными рекламами я, можно сказать, горжусь — мне ни за что не стыдно.

Когда начинаешь заниматься чем-то новым и интересным и это у тебя хорошо получается, это приносит много радости и дофамина. Вначале у меня были маленькие рекламодатели, а потом пришли «Яндекс», «Озон», Aviasales. Я наслаждалась этим и ощущала себя крутой.

Ненавидят за антивоенную позицию

После начала войны люди в инстаграме очень сильно изменились. Я поняла это по сообщениям, которые стали приходить в директ, и по комментариям под постами. Раньше приходило условно одно гадкое сообщение в месяц, когда человека триггерило что-то конкретное, и такие сообщения всегда выбивались из общего фона. Было понятно, что человека переклинило, он не справляется со своими эмоциями и вываливает их на меня.

Но после начала войны я увидела, что есть огромное число людей, которые ненавидят меня за антивоенную позицию.

У меня даже вопроса не стояло, озвучивать ли свое мнение по поводу происходящего. Инстаграм для меня — не просто работа, это огромная часть жизни, и когда ты ведешь лайфстайл-блог, ты не можешь игнорировать такое значимое событие. Ты в любом случае транслируешь свои мысли, чувства, эмоциональное состояние. А я была в ужасе. Война — это самое большое потрясение, которое случилось в моей жизни. Я сразу сформулировала свою позицию в сториз: происходит нападение, Россия ввела свои войска на территорию чужой страны, это не СВО, а война. И офигела, когда увидела, что часть моих подписчиков поддерживают происходящее.

Я этого не ожидала, так как много лет через свой инстаграм транслировала ненасильственное общение, говорила о том, что нельзя бить детей, нужно с заботой относиться к своему и физическому, и ментальному здоровью, показывала, что можно воспитывать собаку, не наказывая ее. Мне казалось, что мой блог целиком про то, что надо попробовать жить эту жизнь по-доброму и осознанно. И я была в ужасе, когда поняла, что у меня в инстаграме оказались люди, которые считали, что Россия все делает правильно.

Я провела опрос в сториз, где спросила, как люди относятся к военным действиям, и процентов 20 ответили, что, мол, у России не было выбора. Я получала тысячи агрессивных комментариев, в которых люди желали смерти мне, моему сыну, моей собаке, писали: «Где вы были восемь лет», «Не смей трогать нашу родину», «Сдохни, тряпка». Был какой-то сумасшедший поток злости. Около 30 тысяч человек отписались от меня сразу же, но огромное количество людей осталось, и пару раз в месяц я до сих пор получаю какие-то жесткие комментарии от тех, кто все это время продолжает за мной следить.

Рекламодатели тоже сразу разделились на две группы, и часть из них сразу перестала со мной работать, когда увидела, что я транслирую свою политическую позицию.

В целом состояние людей после начала войны очень изменилось, и это видно по общению в инстаграме: они напряжены, у них много агрессии, они тяжелее вступают в контакт. Раньше подписчики постоянно присылали мне свои рассказы, ставили смайлики, делали репосты, а сейчас всего этого стало в разы меньше.

Ольга с сыном и собакой после переезда в Португалию

Но я захотела уйти из инстаграма не из-за этого. Просто это все совпало по времени: после начала войны я решила эмигрировать из России, мы с сыном переехали в Португалию. И там я поняла (или впервые себе в этом призналась откровенно), что уже не хочу показывать в блоге каждый свой шаг, не хочу рассказывать, как у меня дела, не хочу все время снимать видео.

Уходит куча времени и ресурса

У работы блогером, как и у любой другой, есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что тебе всегда есть с кем поделиться своими проблемами, радостями, горем. Всегда есть люди, с которыми можно обсудить то, что тебя волнует.

Еще один довольно значимый плюс — чувство безопасности, которое появляется, когда у тебя есть большая аудитория. Когда у тебя много подписчиков, к тебе относятся по-особенному: в груминг-салоне, куда ты идешь стричь свою собаку, в ресторане, да где угодно. Например, когда я покупала квартиру, агент знал, что у меня несколько сотен тысяч подписчиков — и я понимала, что он меня не обманет, ведь я могу испортить ему репутацию. Кроме того, имея большую аудиторию, ты можешь попасть к какому угодно специалисту, заполучить любой контакт. Аудитория — это власть.

Но есть, конечно, и минусы. На любое твое мнение, действие, поступок у кучи людей есть своя оценка. Это как если бы я жила с родителями, которые комментировали бы мою одежду или питание. Только тут непрошенные советы дают не мама и папа, а тысячи людей, которые смотрят твои сториз.

Еще один минус — очень много людей от тебя чего-то хотят: твоего внимания, публичной поддержки, чтобы ты разместил ссылку на них, сделал им рекламу, подсказал что-то. От огромного количества общения социальная батарейка садится очень быстро.

Когда ты ведешь блог, тебе нужно быть понятным, потому что тебя смотрят не только те, кто давно тебя знает, но и новые подписчики, которые могли впервые увидеть тебя месяц назад или вчера. Поэтому надо все время давать широкий контекст, объяснять, почему ты что-то делаешь так, а не иначе.

В 2022 году, после эмиграции, я впервые, кажется, поняла, что больше не хочу тратить свои ресурсы на инстаграм, но уйти из блоггинга просто так не могла, потому что финансово я очень зависела от заработка с рекламы.

Финансовый вопрос

До 2022 года я так хорошо зарабатывала на озвучке и рекламе в инстаграме, что могла откладывать столько же денег, сколько тратила. Я смогла купить недвижимость: студию в Петербурге для сына, участок в Ленобласти, где построила для нас с сыном дачу, и квартиру в Калининграде для мамы. Мой уровень жизни тогда вообще очень вырос.

Но в 2022 году все изменилось. Мой доход уменьшился: студия озвучки получала меньше заказов, потому что многие зарубежные производители сериалов сразу же отказались продавать права на показы в Россию, рекламы в инстаграме стало меньше.

А расходы в эмиграции только выросли: на жизнь с сыном я стала тратить примерно на 30% больше, чем раньше. Одновременно с этим я все четче осознавала, что не хочу вести блог.

Ольга озвучивает мультсериал «Разочарование»

Летом 2023 года я поняла, что хочу на месяц уйти в отпуск. За шесть лет блогинга у меня такое было впервые. А потом, когда месяц подошел к концу, я поняла, что не хочу возвращаться в инстаграм. Когда я ощутила, что мне хочется поделиться, например, тем, какой классный домик я сняла для нас с сыном или какую красивую еду я ем, я создала закрытую группу на 30 человек для своих близких друзей и родственников. Запостила туда несколько фоток — и оказалось, что мне достаточно их отклика и совсем не хочется, чтобы тысячи людей делились своим мнением о том, что я выложила. Но возвращаться в инстаграм было необходимо — ведь мне нужно было делать рекламу, чтобы зарабатывать. А рекламу можно вставлять только внутрь какого-то лайфстайла, то есть надо было опять снимать истории про то, как я живу, как я себя чувствую. От всего этого у меня был жуткий диссонанс.

Это похоже на ситуацию, когда у тебя есть парень, от которого ты хочешь уйти, но надо искать новое жилье, думать про финансы или, если у вас есть ребенок, глобально перестраивать жизнь. Я ощущала, что хочу закончить свои отношения с блогом, но не знала, как решить финансовый вопрос. У меня было очень много тревоги.

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В какой-то момент я посчитала расходы на месяц и поняла, что на себя и сына я трачу около шести тысяч евро. Я прикинула: если перестану заниматься блогом, мне надо найти, где зарабатывать примерно половину от этой суммы, потому что около 50% приносит «Кубик в кубе». Менять наш образ жизни мне совершенно не хочется. Мой сын ходит на теннис, я занимаюсь пилатесом, заказываю клининг квартиры, у сына хорошая платная школа, раз в месяц мы ездим куда-то на выходные. Мне не кажется, что мы прямо бесимся с жиру.

Я сдала свою дачу в России — это приносит мне тысячу евро в месяц. Но остается придумать, где брать еще две. У меня есть небольшая подушка безопасности, но она не бесконечна. Я решила, что если не найду никакого другого дохода, то буду делать рекламу в телеграм-канале.

Я хочу по-другому

Я плакала, когда писала пост о том, что больше не буду вести свой блог. Как в отношениях с партнером, когда ты расстаешься, сразу становится видно, как много всего вы прошли вместе, как много у вас было хорошего и ценного. Все это как будто обрушивается на тебя одновременно, и ты прощаешься с этим важным для себя прошлым. Мне было грустно, но я четко понимала, что хочу жить по-другому. С того момента я ни разу не захотела вернуться в инстаграм.

После того как я перестала вести блог, я заметила, что у меня появилось много сил и интереса на живое общение.

Раньше я избегала лишних разговоров, потому что и так целыми днями общалась с кем-то, либо выкладывая сториз, либо переписываясь в директе, либо договариваясь о рекламе. У меня в разы снизилось количество экранного времени. Я просто почти не использую телефон, и это очень прикольно.

Сейчас я учусь на психолога. Когда я писала тот пост [об уходе из блогинга], моя учеба уже началась. Эта идея зрела во мне столько же, сколько и желание уйти из инстаграма — два года. Психологией я заинтересовалась, когда моему сыну был год и я осознала, что не понимаю, как его воспитывать, как с ним вообще взаимодействовать. Тогда я сама пошла в психотерапию и очень много узнала про себя, переосмыслила свое детство. Это помогло мне выстроить отношения с ребенком, да и вообще начать жить не на автопилоте, а осознанно, отказываясь от родительских сценариев.

Мой опыт психотерапии и 13 лет жизни с сыном очень помогают в учебе: я уже давно знаю, что такое активное слушание, умею повторять, зеркалить вопросы, контейнировать эмоции, принимать их. У меня нет ощущения, что я совсем уж новичок.

Мне очень нравится моя нынешняя жизнь: я просто гуляю с сыном, с собакой, занимаюсь домашними делами, учусь. Нравится, что наконец не нужно все время продумывать контент, снимать все и всех вокруг на видео. Мне от этого так уютно и хорошо, хоть временами и тревожно из-за мыслей о деньгах, потому что я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы я начала достаточно зарабатывать на психологии.