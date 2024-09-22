В моей квартире живет 21 кот

Ксении 24 года, и в своей трехкомнатной квартире в Московской области она живет с парнем, собакой и 21 котом. Два года назад она впервые взяла кошку из приюта, после чего новые коты стали появляться у нее дома почти каждый месяц. Не все животные здоровы — Ксения и ее молодой человек кормят, лечат их и пытаются пристроить в новые семьи. За два года она смогла спасти от смерти и найти дом более чем 50 кошкам. Она рассказала «Холоду», как жить в одной квартире с таким количеством животных.

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С детства за кошек

С самого детства меня окружали коты. Моя мама — кошатница, и у нас всегда было пять кошек. Я видела, как мама носилась с нашим старым котом, который очень тяжело и долго умирал. Мне кажется, необъяснимая и сильная любовь к кошкам у меня появилась еще с тех пор: на моем рюкзаке был нарисован кот, на пенале тоже, а еще на тетрадках и даже на одежде.

Свою первую кошку я завела в 2022 году — мы с моим парнем взяли ее из приюта. К тому моменту нас уже была собака — тоже из приюта, куда она попала от заводчиков, которые били ее и полтора года держали в клетке, где она ходила под себя в туалет.

Никаких планов брать еще животных у нас не было. Просто однажды в подъезде мы увидели котенка: сначала подкармливали его, а затем окончательно решили забрать к себе, чтобы нашей кошке не было скучно одной. А потом я достала котенка из-под капота своей машины. Поначалу мы активно пытались найти ему дом, но вскоре привыкли к нему и решили: «Ладно, оставим и его».

Еще в 2022 году я подписалась на волонтерку, которая занимается помощью животным, и стала помогать ей вести сборы средств. Однажды мне написала подруга, которая нашла на улице больную кошку. Я решила связаться с волонтерами, чтобы они помогли ей, а мне ответили: «Давай сама». Тогда я взяла эту кошку к себе, завела блог для помощи животным и стала пытаться вести сбор денег: чтобы ее вылечить, нужна была операция за 100 тысяч рублей без учета стационаров и восстановления. Мы смогли собрать эти деньги. Эту кошку я считаю первой, которую я помогла спасти.

«Будешь 11-я»

С тех пор котов в нашей квартире становилось только больше: одного поймали у дома, другого спасли от усыпления, третьего нашли в соцсетях, а четвертого нам подкинули в подъезде. Даже сами коты уже перестали реагировать, когда я приношу очередного новенького, — раньше они долго притирались и шипели, а теперь привыкли к появлению новых членов семьи. Наша собака тоже будто бы стала кошкой — даже лаять разучилась. Ей абсолютно все равно, что вокруг столько котов, она на них никак не реагирует: возможно, потому, что у нее была травмированная психика еще до этого.

На фото слева: Пират — черный кот, нашла у помойки вместе с Илоном — абиссинский кот, нашли на шиномантаже, у него некроз лап. На фото справа: Милка, забрала из квартиры пожилой женщины, у которой было больше пятидесяти котов в плохих условиях.

Иногда коты находили меня сами. В один из дней умер кот, которого мы пытались спасти: тогда я очень долго плакала, была в апатии и уверяла себя, что больше не буду заниматься волонтерством и заводить новых котов. Мы берем больных котов и пытаемся их вылечить, но некоторых все-таки спасти не удается — каждая такая смерть очень тяжело бьет по мне.

В тот день, когда я садилась в машину, чтобы поехать домой, ко мне прямо на сиденье влетела кошка: она легла и смотрела на меня один час, второй. Я сидела и спокойно ждала, когда она захочет выйти — я даже успела вздремнуть вместе с ней. Прошло три часа — она так и не ушла. Я решила: «Ладно, поехали домой, будешь 11-я».

А весной, когда было еще морозно, я выходила из магазина и кот просто кинулся мне в ноги. Он был черный, хромой и с подбитым глазом. Я немного посидела над ним и поняла: надо забирать. Было холодно, но я сняла пуховик, сама осталась в футболке а его закутала и отнесла домой. Так у меня появился один из моих любимчиков — Пират. Он с характером — очень гордый, никому не дается — наверное, из-за этого у нас с ним выстроилась особая любовь.

В тот же день, когда я принесла Пирата домой, мы договорились забрать еще одного кота — рыжего. Когда мой молодой человек пришел с работы, я показала черного хромого Пирата, и он удивленно сказал: «Так на фото другой был». Я улыбаюсь и говорю: «Вон там рыжий, а там — черный».

Мой парень в целом довольно долго привыкал к котам и до первого десятка мы даже скандалили. Он говорил, что у нас не хватит денег их содержать, что у нас и так уже много животных: «Сама их кормить будешь». Каждый раз я настаивала на своем — к тому же это моя квартира и решаю я, кто в ней будет жить.

Сейчас он уже смирился, ничего не говорит по поводу новых котов и сам всех полюбил: он помогает, поддерживает меня и даже присылает объявления о кошках, которым нужно помочь. Один раз он сам нашел в подъезде рыжего кота и принес домой — мы расклеили объявления о пропаже и выяснилось, что это просто соседский кот, который всегда сам гуляет по подъезду.

Здесь живут коты

Площадь нашей квартиры — 60 метров. Мы часто шутим, что это коты здесь живут, а мы чисто так — соседствуем и прислуживаем им. Из некоторых комнат нам пришлось убрать почти всю мебель, чтобы хватило места для кошачьих гамаков, лежанок и домиков. По периметру комнат у нас стоит пять метровых лотков — конечно, хотелось бы поставить больше, но места уже не хватает.

За два года количество животных выросло до 21, а спасти мы смогли около 50 кошек: кого-то лечили сами, кому-то собрали деньги на лечение, а других — пристроили новым хозяевам. Скоро к нам приедет 22-я кошка — она из Курска, у нее проблемы со спинным мозгом.

10 кошек я считаю полностью своими, остальные — у нас как бы на передержке, но мы уже привыкли к ним и вряд ли отдадим. К тому же многие из них с проблемами здоровья. Например, кто захочет взять себе кота-эпилептика? А кошку, которая не может сама ходить в туалет? Я понимаю, что они не смогут найти другой дом: мало кто будет готов тратить на них столько времени, как мы.

Каждое утро я просыпаюсь и убираю все лотки. Две кошки у нас не могут ходить в туалет самостоятельно из-за проблем со спинным мозгом, поэтому я массирую им мочевой пузырь и слегка надавливаю, чтобы они могли сходить на пеленку. Самое трудное в этом — нащупать сам мочевой пузырь, мы учились этому очень долго. Изначально я не знала ничего про физиологию кошек и их здоровье — все пришло, когда я набралась больше опыта. Например, один раз сходишь к ветеринару с котом, у которого проблемы, — врач все объяснит, сходишь второй раз — еще раз объяснит, а на третий раз и сама уже понимаешь, что делать.

На все это каждое утро и вечер у меня уходит около получаса. Если кто-то из котов болеет, уходит больше времени, чтобы раздать всем таблетки. Например, уже месяц я каждый день делаю перевязку ног коту, у которого проблемы с позвоночником. Еще одному коту надо давать таблетки два раза в день в одно и то же время: из-за этого дома мы должны быть точно всегда в 10 утра и в 10 вечера. Раньше это было трудно, но сейчас я привыкла к этому распорядку.

У моего молодого человека на заботу о кошках уходит около двух часов в день: утром он кормит котов, гуляет с собакой, моет все миски и пылесосит. На кухню их мы запускаем партиями: сначала тех, кто ест медленно, затем — тех, кто ест очень быстро, чтобы они не съели за раз всю еду и всем досталось. Самые наглые могут забежать без очереди, но мы их отлавливаем и выгоняем. Пока одни едят, другие орут за дверью.

За завтраком коты занимают практически всю кухню, все знают свои места: кто-то на подоконнике, кто-то на столе, кто-то на — раковине. Некоторым, особо привередливым, приходится приносить корм в другую комнату к их домикам — дело в том, что они устают от компании и больше любят есть в одиночестве. Каждый кот ест свой корм — мы им даем на выбор. Одна кошка, например, ест только вареное бедро индейки, и мой парень варит его каждое утро.

Чтобы их прокормить, мы ежемесячно закупаем по 10 килограммов хорошего сухого корма, а каждый день тратим по две тысячи на влажный корм — это примерно 50 пакетиков в день. Некоторые наши коты очень избирательны, и мы даем им на выбор сразу несколько: «Китикет», «Вискас» или еще какой-то.

Днем я уезжаю на работу — я работаю тренером по художественной гимнастике, и график у меня относительно свободный. Домой мы возвращаемся вечером и проделываем все то же, что и утром: кормим, убираем лотки и делаем массаж тем, кто не может сходить в туалет.

Котов мы пускаем спать к себе и никакие комнаты от них не закрываем. Иногда, когда мой парень уже уснул, а я засиделась допоздна, моя сторона кровати занята полностью: под его боком лежит 10 котов. В такие моменты мне приходится уходить спать на диван в другую комнату.

Ксения со своим парнем Витей и собакой Трюфелем

Честно говоря, я не очень люблю убираться и раньше я как будто не убиралась вообще: у нас всегда было чисто, пока не появились коты. Они приучили нас к порядку: с ними мы более собранные, часто убираем дом и следим за чистотой. Сейчас мы убираемся каждый день: увидел грязь и шерсть — убрал.

Каждый день приходится пылесосить и чистить домики, потому что, когда ты возвращаешься в квартиру с работы — это кошмар. Каждую неделю мы проводим генеральную уборку, и я вручную мою полы: из-за спинальников, как ни крути, на полу может быть все что угодно.

Коты на уборку никак не реагируют — просто катаются на роботе-пылесосе.

Однако кошачьи волосы продолжают преследовать меня повсюду, несмотря ни на что — иногда я нахожу их даже на работе. Из-за котов у нас ободраны почти все обои, хотя ремонт мы сделали буквально год назад. Многие гости удивляются этому, но с этим ничего не поделаешь: мы ждем, когда коты раздерут обои еще сильнее, чтобы их было проще оторвать и сделать ремонт заново.

Когда мы уезжаем в отпуск, с котами сидит мама, хотя надолго уехать не получается: за многими нужен особый уход, с которым справляемся только мы. В январе мы уезжали в отпуск на пять дней и брали с собой кошку, которую нельзя было оставлять — она сидела с нами в гостиничном номере, смотрела на горы и кайфовала.

Мне тяжело осознавать, что я уже не могу путешествовать, как раньше: несколько лет назад я часто летала в разные страны. Но мы обязательно придумаем что-то и съездим в отпуск: например, я учу свою подругу делать массаж.

Сейчас мы хотим пристроить только четырех наших котов — они уже старички. Мы ищем им дом не потому, что они нам не нужны, — дело в том, что им самим с нами некомфортно. Все остальные коты у нас очень молодые и активные, они часто носятся по шкафам, гоняют наших старичков и не дают им покоя, а те просто хотят спокойно полежать. В остальном животные обычно ладят друг с другом. Дискомфорт чувствуют только две кошки: они стали жить в основном на кухне, подальше от остальных.

«Я просто не умею проходить мимо»

Я понимаю, что котов у нас очень много — на самом деле, это я ощутила еще на четвертой кошке. Так много животных — это плохо, но я просто-напросто не умею проходить мимо: помню, этим летом я увидела кота, а он быстро шмыгнул в подвал, и я не успела его поймать. После этого я еще несколько дней жалела,что я все-таки не постаралась его забрать. Мне сложно проходить мимо котов не только на улице, но и в соцсетях мимо постов с животными — из-за этого я даже отписалась от всех групп, где публикуют грустные истории животных и собирают деньги на помощь. Я просто не могу не откликнуться.

Например, я увидела объявление с кошкой, показала своему парню и говорю: «Поехали». Обычно выбора у него нет. В темноте ночью мы ловили кошку, которая сидела вся в крови под машиной. Мы носились за ней по всему району с коробками: она от нас убегает, мы — за ней. Пока бегали, я потеряла телефон, но в конец концов и кошку поймали, и телефон нашли. Мы ведь часто за кошками бегаем — уже научились.

Если я вижу кота на улице, у которого, например, есть проблемы с глазами, но в целом он здоровый, я иду домой за лекарствами, ловлю его и даю ему нужное лекарство. Сейчас я хочу постараться не тащить всех домой, а искать передержку и дом. Но если у животного будет очень тяжелый случай, то я, конечно же, заберу его к себе и постараюсь вылечить.

На фото слева — Миса, мейн кун, забрали из госклиники из-за того, что прошлые хозяева отказались от нее, у нее узкий таз и она живет на клизмах. На фото справа — Додж, мейн кун, нашли в подъезде с хроническим ринитом

У меня хорошо получается лечить котов и заботиться о них, но вот находить им дом — не очень. Из-за этого животные в доме прибавляются. С одной стороны, я очень быстро привыкаю к котам: вроде ты хочешь отдать его в добрые руки, но вот он к тебе ночью придет, помурлычит, и отдавать ты его уже не хочешь. С другой стороны, привыкание ко многим приходит через боль. Со многими котами очень тяжелые истории, когда я много рыдаю, нервничаю и нахожусь в бесконечном напряжении.

Например, такое было с кошкой Фросей — у нее проблемы со спинным мозгом. Помню, она заболела прямо в новогодние праздники, а стационары были забиты, и отдать на лечение мы ее не смогли — пришлось возиться с ней все каникулы. После этого я поняла, что я ее не отдам. Также было с Шерханом: у него проблемы с позвоночником, и мы очень долго лечили его — у него то были каловые завалы, то наоборот. У него были сложные операции, он ходил с аппаратом Елизарова, а сейчас уже около месяца у него раны на лапках из-за неправильной ходьбы, которые мы не можем вылечить.

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К тому же отдавать животных очень тяжело: мы отловили кота на улице и назвали его Кокос, у него была респираторная инфекция — это похоже на простуду, но вирусную. Кроме этого, кот был довольно здоровый. Он прожил с нами полгода, а потом мы пристроили его в семью. Буквально через две недели нам его отдали назад из-за того, что его рвало. Сначала мы подумали, что он просто отравился, но позже выяснилось, что он заразился кошачьей чумой, несмотря на прививки, которые мы делали. Это очень серьезное заболевание у кошек, которое в большинстве случаев приводит к смерти.

Конечно же, я забрала его без задней мысли: пусть лучше вернут его мне, чем отправят непонятно куда. В тот же день я привила всех котов, мы поставили лампы для дезинфекции и обработали квартиру хлоркой и вообще всем, чем можно. Все следующие дни мы делали то же самое.

Он лечился в клинике полтора месяца, и все это время я была будто бы в прострации. Поначалу было много злости на людей, но позже я успокоилась: мне кажется, всех нас рассудят, а моя задача сейчас — просто вылечить Кокоса. Все время, пока он был в клинике, были качели: ему то становилось лучше, то хуже. Когда все стало стабильно хорошо и мы планировали выписываться, нам позвонили и сказали, что у него отек мозга.

Мы еле пробились в клинику, чтобы успеть попрощаться с Кокосом — туда пускали не всех, это был инфекционный стационар. Мы договорились с клиникой под расписку, чтобы кота попробовали лечить от вирусного перитонита — он уже умирал, это была последняя попытка. Уже вечером нам позвонила врач-невролог и сказала, что кот может умереть в любой момент и у него отказывают все органы: «Готовьтесь, это все». В тот вечер в квартире была полная тишина, с парнем я не разговаривала — будто была минута молчания. За этот месяц мы выплакали уже все слезы и не было сил ни на что.

На следующий день мне приходит видео, как Кокос ест. Мы все расплакались от счастья. Радоваться было еще рано, но после этого он пошел на поправку. Из-за отека мозга Кокос стал инвалидом — теперь у него периодические приступы эпилепсии. В первый день, когда мы забрали его домой, он бился в судорогах полтора часа, и мы не понимали, что делать. За время в стационаре вирус вышел из организма, но мы все равно держали его в отдельной комнате в боксе и продолжали дезинфицировать всю квартиру.

У Кокоса долго не проходили приступы. Приходилось сидеть дома и давать ему таблетки четыре раза в день строго в одно и то же время. В тот момент я начала жалеть, что вообще в это ввязалась. Были моменты, когда ты не знаешь, что делать, и думаешь: «Ну вот зачем? Может, и правда надо было его усыпить?», как мне постоянно советовали. Но в итоге все решилось.

Прошло уже полгода, но приступы бывают до сих пор. Теперь мы знаем, что делать: мы его крепко держим, потом — кормим, успокаиваем и даем дополнительную дозировку таблетки.

Эта история подбила мое доверие к людям: сейчас мне очень сложно пристраивать животных. К тому же, из-за этого страха повышаются наши требования к предполагаемым хозяевам для безопасности животных: например, сетки на окнах, чтобы животные не уходили на улицу. Особенно, если у котов есть какие-то болезни.

К тому же мы всегда следим за судьбой кошек, которых мы пристроили. Я на связи с их новыми хозяевами и прошу их писать мне, если что-то случится. Советую врачей и клиники, потому что очень много ветеринаров, которые сразу предложат усыпить кошку. Я понимаю, что отдать всех, кто официально у меня на передержке, я не смогу, поэтому мы с парнем планируем купить полноценный дом и сделать пристройку, чтобы все коты смогли там полноценно жить.

На фото слева — Аляска, тоже забрала из квартиры пожилой женщины. На фото справа — Ума, нашли на улице со сломанным позвоночником

Слишком много смертей

Спасти удается не всех. Как-то раз мы нашли одну бездомную кошку, которая почти сразу же родила котят: один погиб после рождения, а второй спустя две недели, как только открыл глаза. Я очень сильно привязалась к нему эмоционально и все дни после его смерти была очень рассеянная, глубоко в своих мыслях — из-за этого постоянно врезалась на машине в клумбы и шины.

Я не могу переносить того, что кто-то умирает, из-за этого я живу в ужасно подавленном состоянии. Особенно тяжело в первый день: ты плачешь, пьешь снотворное и успокоительное. Недавно в один день умерло сразу три кота: один — у нас на передержке, второй — у новых хозяев. Когда они умерли, я не могла даже сесть за руль. Затем, уже почти ночью, я узнала о смерти третьей кошки — она была наша, в стадии лечения, и мы подобрали ее совсем недавно.

Каждый раз в такие моменты мне кажется: «Все, надо заканчивать заниматься волонтерством, больше я этого не вынесу». Но на следующий день ты встаешь и понимаешь, что нужно заниматься животными, которые еще живы и бегают у тебя по дому, — им ты еще можешь помочь и позаботиться о них. Я возвращаюсь к ним и понимаю: цель есть. К тому же я осознаю, что бросить волонтерство уже невозможно — это стало частью жизни. Это уже даже вся жизнь.

Меня всегда очень расстраивает, если хозяева не относятся к своим питомцам как к полноценным членам семьи и при любой проблеме — будь то сломанная нога или проблемы с желудком — готовы усыпить животное. Даже ветеринары довольно часто предлагают именно этот способ и не борются за жизнь. Однако я очень рада, что есть много людей, которые переживают за судьбу животных. Например, от подписчиков в своем блоге я получаю огромную помощь — того же Кокоса мы вылечили с их помощью. На его операцию нужно было почти 900 тысяч. Одна я бы не смогла покрыть такие огромные суммы — максимум, я сама часто могу добавить 20–30 тысяч.

Я боюсь считать, но в месяц на котов мы тратим около 100–110 тысяч рублей. Все нужное для котов мы покупаем сами, но блог довольно сильно помогает в сборах на кураторских котов, их восстановление. Иногда им нужно купить специальный корм, пеленки, пенки для мытья, лежанки и игрушки — с помощью блога на это тоже получается собрать денег.

Я уверена, что все животные достойны любви, дома и нормальных условий для жизни. Они не должны проживать свою жизнь в боли и страданиях. Это же кошки — их нельзя не любить: у меня к ним просто сильная необъяснимая любовь и ко всем из них я отношусь как к собственным детям.

