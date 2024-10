Россия захотела отобрать у Украины сотни миллионов долларов с помощью американских банков

Генпрокуратура России потребовала у властей Украины и нескольких американских банков сотни миллионов долларов. Ведомство хочет добиться возмещения ущерба от санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Генпрокуратура подала антисанкционный иск к властям Украины и двум американским банкам. Первое дело о возмещении ущерба, который должен быть возмещен российскому «Сбербанку», рассмотрит Арбитражный суд Московской области.

Речь идет о «Международном резервном банке» (МР-банк), который с начала войны находится под санкциями в Украине. Все акции МР-банка принадлежат «Сбербанку». МР-банк имел корреспондентские счета в двух американских банках: The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Всего на этих счетах хранилось более 371 миллиона долларов.

В апреле 2022 года власти США ввели санкции непосредственно против «Сбербанка» и заморозили все его активы в своей юрисдикции. То есть, 371 миллион долларов без судебного решения удерживаются в двух американских организациях, считает российская сторона. Генпрокуратура считает, что эти средства следует вернуть «Сбербанку».

Генпрокуратура установила, что The Bank of New York Mellon держит 6 миллиардов 255 миллионов рублей в АО КБ «Ситибанк», который зарегистрирован в России. Другой американский банк, JP Morgan Chase Bank, открыл два счета на общую сумму в 87 миллиардов 197 миллионов рублей в ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», который тоже действует в России. Российская сторона требует взыскать все эти средства в пользу «Сбербанка».

В марте 2022 года в Украине приняли закон о принудительном изъятии объектов права собственности России и ее резидентов. Представители Генпрокуратуры пожаловались на то, что этот закон нарушает сразу две статьи Женевской конвенции. Так, он противоречит статье 33, которая запрещает ограбления, и статье 53, запрещающей изъятие и уничтожение имущества без необходимости «для военных операций». Правда, 53 статья распространяется на действия оккупирующей страны.

Кроме того, считает Генпрокуратура, действия Украины противоречат фундаментальному принципу неприкосновенности собственности, который защищает как Конституция России, так и Конституция Украины.

Генпрокуратура также вспомнила о Сеульской конвенции 1985 года по гарантиям инвестиций. Согласно иску, Украина изъяла актив «Сбербанка» (имеется в виду МР-банк) без выплаты компенсации — а это признается экспроприаций в 11 статье Сеульской конвенции. Нацбанк Украины запустил процедуру ликвидации МР-банка без участия в ней «Сбербанка», и все активы российского банка были взяты под внешнее управление.

В итоге, как пишет в своем иске Генпрокуратура, «Сбербанк» лишился контроля над своей дочерней компанией в Украине и не может получать с нее прибыль. В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы уже выносил решение, согласно которому украинский ликвидатор МР-банк должен был выплатить «Сбербанку» задолженность МР-банка в более чем 500 миллионов евро. Однако «Сбербанк» не получил ни цента, пишет «Коммерсантъ».