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Мир

Израильский премьер пригрозил Ирану «расплатой» за ракетный удар

2 минуты чтения 02.10.2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана по израильской территории «большой ошибкой» и пообещал, что Иран «заплатит» за это. Соответствующее видеообращение главы израильского правительства было опубликовано в официальном телеграм-канале МИД Израиля.

«Иран снова атаковал Израиль сотнями ракет. Эта атака провалилась. Она была предотвращена благодаря ПВО Израиля. Иран совершил большую ошибку и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отплатить нашим врагам», — заявил Нетаньяху.

Он также пообещал, что в вопросах обороны Израиль будет следовать единственному правилу — «кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его». Кроме того, Нетаньяху поблагодарил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) за обеспечение безопасности страны, а американских союзников за помощь в отражении ракетной атаки.

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По официальным данным, жертвой удара стал один человек. Им оказался палестинский рабочий, который погиб из-за падения обломков сбитой ракеты в городе Иерихон на Западном берегу реки Иордан.

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