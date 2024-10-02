Израильский премьер пригрозил Ирану «расплатой» за ракетный удар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана по израильской территории «большой ошибкой» и пообещал, что Иран «заплатит» за это. Соответствующее видеообращение главы израильского правительства было опубликовано в официальном телеграм-канале МИД Израиля.

«Иран снова атаковал Израиль сотнями ракет. Эта атака провалилась. Она была предотвращена благодаря ПВО Израиля. Иран совершил большую ошибку и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отплатить нашим врагам», — заявил Нетаньяху.

Он также пообещал, что в вопросах обороны Израиль будет следовать единственному правилу — «кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его». Кроме того, Нетаньяху поблагодарил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) за обеспечение безопасности страны, а американских союзников за помощь в отражении ракетной атаки.

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Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером накануне, 1 октября. Как сообщалось, всего по израильской территории было выпущено около 180 ракет. Как заявили представители ЦАХАЛ, большинство ракет удалось сбить, а некоторые из них упали в ненаселенной местности.

По официальным данным, жертвой удара стал один человек. Им оказался палестинский рабочий, который погиб из-за падения обломков сбитой ракеты в городе Иерихон на Западном берегу реки Иордан.

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Утром 2 октября в пригороде Копенгагена в районе, где расположено посольство Израиля, прогремели два взрыва. В полиции Дании сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, ведется расследование.