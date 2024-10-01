Иран подверг Израиль масштабной ракетной атаке

Иран выпустил по Израилю около 500 ракет после того, как по всей стране заработали сирены оповещения о ракетном нападении. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Издание называет эту атаку «самой масштабной». Ранее Jerusalem Post писало, что в сторону Израиля выпустили 102 ракеты. Как сообщает The Times of Israel, Армия обороны израиля просит жителей оставаться в убежищах «до дальнейшего уведомления».

В сообщении также говорится, что взрывы, слышимые по всей стране, представляют собой перехваты ракет или удары. The Times of Israel отмечает, что поступали сообщения о многочисленных местах попадания осколков или ракет в Тель-Авиве, недалеко от Мертвого моря, на юге и в районе Шарон. При этом информации о пострадавших пока нет.

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и предупредил, что если Израиль нанесет ответный удар, то реакция Тегерана будет «более сокрушительной и разрушительной»

По данным телеканала АВС News, несколько рейсов недалеко от Ирана стали отклоняться от своего маршрута. В частности несколько рейсов Lufthansa и один рейс Swiss Air были перенаправлены обратно во Франкфурт, Германию и Турцию при приближении к воздушному пространству Ирана.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что летевшие в Тель-Авив самолеты тоже изменили маршруты. Так, на подлете к Израилю развернули рейсы El Al из Домодедово и Red Wings из Сочи. Кроме того, не смогли совершить посадку рейс авиакомпании SkyUp, летевший из Милана, и рейс El Al из Тивата. Телеграм-канал пишет, что они приземлятся в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Ранее стало известно, что по всему Израилю объявили воздушную тревогу. Телеканал ABC News писал со ссылкой на анонимные источники, что Израиль ожидает 240–250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три авиабазы.