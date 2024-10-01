Борис Джонсон рассказал о болезни королевы Елизаветы II

В последние годы жизни покойная королева Великобритании Елизавета II страдала онкологическим заболеванием. Об этом, как пишет издание Politico, в своих мемуарах рассказал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, он знал о том, что королева болеет раком костей за «год или больше» до ее смерти и своего ухода в отставку с поста главы британского правительства в сентябре 2022 года.

В мемуарах, опубликованных под названием Unleashed, Джонсон описывает свою последнюю встречу с Елизаветой II. Экс-премьер написал, что королева «казалась бледной и более сгорбленной, и у нее были темные синяки на руках и запястьях, вероятно, от капельниц или инъекций».

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В то же время, по словам бывшего премьера, Елизавета II, несмотря на состояние, «была полна решимости держаться и исполнить свой последний долг». Как отмечает Politico, ранее официально о болезни королевы ничего не сообщалось, а причиной ее смерти была названа «старость».

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она находилась на британском престоле дольше всех своих предшественников и стала первым монархом, дожившим до 90 лет. После ее смерти новым королем Великобритании под именем Карл III стал ее сын принц Чарльз.

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В феврале 2024 года стало известно, что новый британский монарх болен раком после того, как Карла III госпитализировали из-за увеличенной простаты. Официальные источники сообщали, что несмотря на проводимое лечение, Карл III выполняет свои королевские обязанности.

В этом же году курс лечения от онкологического заболевания прошла супруга принца Уильяма принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон). В сентябре она впервые появилась на публике после пройденного ей девятимесячного курса химиотерапии.