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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

21:26 • 05.02.2024

Врачи диагностировали рак у британского короля Карла III, заявили в Букингемском дворце.

Заболевание выявили во время недавних медицинских обследований монарха, связанных с увеличением простаты. Дальнейшие процедуры показали, что у него рак.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и в надежде, что это поможет пониманию со стороны общества всех тех людей, которые во всем мире страдают от рака», — говорится в заявлении.  

Карл III сегодня приступил к плановому лечению. Врачи рекомендовали ему отложить выполнение общественных обязанностей, однако король продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией. 

Карл III был провозглашен королем Великобритании в сентябре 2022 года. Он вступил на престол после смерти своей матери Елизаветы II, которая скончалась в августе 2022 года в возрасте 96 лет.

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