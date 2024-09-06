Более 500 российских частных клиник перестали делать аборты

Представители РПЦ на встрече с патриархом Кириллом заявили, что в 70 российских регионах 502 частные клиники перестали проводить процедуру абортов. Это около 18% от общего числа негосударственных медучреждений в России. Об этом сообщает Vademecum.

Издание отмечает, что на встрече также были представлены результаты опроса Центра социологии РАН. Как утверждается в отчете, 77% россиян уверены, что плод до рождения уже является человеком. Столько же граждан России якобы поддержали ограничения на аборты, вводимые государством. По данным опроса, 48% россиян поддержали идею запретить женщинам делать аборты в частных клиниках. При этом в отчете РАН не указана выборка респондентов.

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В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. При этом в Комитете Госдумы по охране здоровья заявили о «важности сохранения права граждан выбирать врача и медицинскую организацию для проведения искусственного прерывания беременности».

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В июне этого года Комитет рекомендовал сократить допустимый срок выполнения аборта до девяти недель. На данный момент прервать беременность по желанию женщины можно до 12-й недели.

Месяцем позже депутат Ярославской областной думы и директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили предложил законодательно закрепить главенство мужчины в семье, поскольку они якобы являются «носителями врожденной морали и альтруизма, выработанного коллективным опытом охоты и защиты племени».

По мнению Бараташвили, таким образом в России можно решить проблему разводов и абортов.

В сентябре этого года пропагандирующая запрет абортов организация «Колыбель» подарила нескольким женским консультациям в Иваново муляжи эмбрионов. Их должны показывать женщинам, решившимся на аборт.

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