Женским консультациям подарили муляжи эмбрионов для пропаганды отказа от абортов

Пропагандирующая запрет на аборты пролайф-организация «Колыбель» сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что подарила трем женским консультациям в Иваново муляжи эмбрионов. Их будут демонстрировать женщинам, которые решились прервать беременность.

На странице «Колыбели» говорится, что муляжи эмбрионов подарили женским консультациям в рамках конкурса «В защиту жизни». Победителями стали три медучреждения: городская женская консультация, женская консультация №6 роддома №4 и женская консультация №7 городской больницы №8.

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Сообщается, что муляжи «Внутриутробное развитие человека» медучреждениям подарили 31 августа в честь «предстоящего дня знаний». По данным пролайф-организации, муляжи эмбрионов купили за счет спонсоров: некой супружеской пары Николая и Марии, «которые просили не указывать их фамилию».

Пролайф-организация «Колыбель», выступающая против абортов и за традиционные семейные ценности, существует в России с 2002 года. Противники прерывания беременности считают, что женщины идут на такой «страшный шаг» из-за «эмоциональных порывов и непреодолимых страхов».

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На своей странице в соцсетях они предлагают женщинам, решившимся на аборт, духовную помощь со стороны священнослужителей, ежемесячный продуктовый набор на 1 тысячу рублей в течение 1,5 лет после рождения ребенка, некоторую одежду, содействие в трудоустройстве и место в приюте.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «демографическую спецоперацию». По ее мнению, в каждой семье должно быть по четверо-пятеро детей. Останина заявила, что многие женщины сейчас не рожают из-за отсутствия «надежного плеча рядом» и того, что им самим приходится заботиться о материальных условиях.

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