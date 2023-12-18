Комитет Госдумы выступил против запрета проведения абортов в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья направил негативный отзыв на законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках. Там проанализировали позиции Министерства здравоохранения, Росздравнадзора и общественных организаций и пришли к выводу о «важности сохранения права граждан выбирать врача и медицинскую организацию для проведения искусственного прерывания беременности». Также в комитете отметили, что нужно продолжать работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных.

Письмо с отзывом было направлено спикеру парламента Вячеславу Володину, сообщают «Ведомости».

В комитете рассказали, что считают важным развивать механизм доабортного консультирования. По данным Министерства здравоохранения, в 2022 году доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности после доабортного консультирования, составила почти 23%, что позволило сохранить 47 598 беременностей. Представители комитета разделяют позицию, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету абортов требует «тщательной проработки и взвешенной оценки, чтобы избежать рисков криминального вмешательства, создающего угрозу жизни и здоровью женщин».

Законопроект внесли в Госдуму 13 декабря депутаты заксобрания Нижегородской области. В нем предлагалось проводить процедуры по искусственному прерыванию беременности только государственным медицинским учреждениям. Региональные парламентарии уверены, что это поможет повысить рождаемость в России. В самой Нижегородской области подобный запрет уже принят – вслед за аналогичными запретами в Крыму и Липецкой области. В других регионах власти начали наказывать за «склонение» к абортам — штрафы за это уже ввели, в частности, в Калининградской и Тверской областях.

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