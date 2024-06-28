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В Госдуме предложили сократить срок аборта до 9 недель 

11:58 • 28.06.2024

Комитет Государственной думы по охране здоровья рекомендовал министерству здравоохранения сократить срок аборта на три недели, пишет РИА «Новости». 

«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — говорится в рекомендациях, которые оказались в распоряжении агентства. 

Кроме того, депутаты предложили Минздраву подготовить поправки в законодательство, которые бы устанавливали, что «социальным показанием» для искусственного прерывания беременности будут являться изнасилования.

На данный момент беременность по желанию женщины можно прервать до 12-й недели. Однако если есть «социальные показания», в которые входят изнасилование, смерть супруга или, например, срок по уголовным статьям, то аборт можно сделать вплоть до 22 недели. При медицинских показателях беременность в России можно прервать на любом сроке, отмечает «Коммерсантъ». 

Также комитет Госдумы по охране здоровья направил свои рекомендации в Росздравнадзор. Парламентарии призвали службу усилить контроль за препаратами для медикаментозного аборта и не допустить их использования вне медицинских организаций.

Ранее в июне Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по проведению абортов. Так, перед процедурой врачи обязаны сделать УЗИ, чтобы женщина увидела плод и услышала его сердцебиение. Также они обязательно должны направить женщину на консультацию с психологом. 

Накануне стало известно, что Госдума готовит законопроект о праве на жизнь и охрану здоровья ребенка до его рождения. «Верстка», ссылаясь на анонимные источники, пишет, что этот документ не коснется прав женщин на аборт, а лишь урегулирует вопрос лечения ребенка в утробе матери. 

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