Главенство мужчины в семье предложили закрепить на законодательном уровне

Депутат Ярославской областной думы и директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили предложил сделать мужчин главными в семье на законодательном уровне вне зависимости от их желания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Бараташвили утверждает, что таким способом можно решить проблему большого числа разводов и абортов в России. По его мнению, нынешние показатели представляют угрозу для страны. «Именно мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма, выработанного коллективным опытом охоты и защиты племени», — считает депутат.
Бараташвили заявил, что отец должен быть главой семьи, причем это должно стать не правом мужчины, а его обязанностью. По мнению депутата, на данный момент российское законодательство «отодвинуло отца от выполнения функций Главы семьи».
«Декларирование государством равноправия обоих родителей по отношению к ребенку, к сожалению, ведет к ослаблению отцовского начала в семье. Об этом свидетельствуют многочисленные факты ухода мужчин из семьи, безразличное отношение к детям, отсутствие заинтересованности выполнять воспитательные функции», — утверждает Бараташвили.
В то же время чиновник не объяснил, что он подразумевает под «ответственностью за судьбу семьи и детей», которую должен взять на себя мужчина. Кроме того, Бараташвили предложил отменить равноправие в вопросе оплаты труда мужчины и женщины и выступил с критикой феминизма. Депутат заявил, что матерей нужно поощрять нематериально, закрепив за ними «особую государственную значимость» и возможность работать меньше мужчин.
«Следует законодательно закрепить вознаграждение труда мужчины-отца существенно выше, чем женщины-матери, что соответствует биологическим основам мужчины-добытчика, пользующегося заслуженным авторитетом в семье», — заявил депутат.
Ранее стало известно, что в России собираются разработать систему заключения брака с помощью биометрии без предъявления бумажного паспорта. Кроме того, в Госдуме выступили с предложением ввести обязательную медиацию перед разводом, а до этого Минфин решил увеличить стоимость развода с 650 рублей до пяти тысяч.
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