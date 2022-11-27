Многие лекарства, которые часто прописывают врачи и продают в аптеках, на самом деле скорее бесполезны или даже опасны — такие препараты называют «фуфломицинами». Разбираемся, как проверить лекарства перед покупкой, какие популярные средства не стоит использовать и почему.

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Откуда мы брали информацию об эффективности и безопасности препаратов? Если средство есть в базе лекарств FDA, значит, оно эффективное и безопасное; если оно есть в базе БАДов FDA, значит, оно как минимум безопасное. Также мы смотрели сайт NCBI (Национальный центр биотехнологической информации США) и входящий в него PubMed, клинические рекомендации от ВОЗ, Минздрава, NICE (Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании) и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).

Иммуностимуляторы (если они используются при ОРВИ и гриппе)

Зачем принимают: эти препараты стимулируют реакцию иммунитета на разные раздражители. Но заболеваний, которые они эффективно лечат, мало. Например, препараты из этой группы назначают для иммунотерапии опухолей.

Есть ли польза: есть мнение, что иммуностимуляторы подходят для лечения инфекций и для профилактики гриппа и ОРВИ. Одни из самых популярных — «Гриппферон», «Ингавирин» и «Кагоцел». Последние два препарата есть в российских рекомендациях, однако, как отмечено в этом документе, достоверность и убедительность доказательств их клинических исследований низкие. В международных рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа в качестве основных лекарств упоминаются только те, которые воздействуют на вирус напрямую. А CDC не сообщает о том, что иммуностимуляторы можно использовать против гриппа.

Какие риски: не следует полагаться на иммуностимуляторы в качестве средства для профилактики ОРВИ и гриппа. Согласно CDC, единственный доказанный метод медикаментозной профилактики — вакцинация. Для лечения вирусных инфекций, учитывая низкий уровень доказательств и клинические рекомендации, иммуностимуляторы не нужны — на скорость выздоровления и риск осложнений они, скорее всего, не повлияют.

Корвалол и валокордин: успокоительные и препараты «для сердца» на основе фенобарбитала

Зачем принимают: корвалол и валокордин — популярные на постсоветском пространстве средства, которые используют как успокоительного во время приступов тахикардии и сердечной боли и как снотворное.

Есть ли польза: оба лекарства содержат фенобарбитал — рецептурный препарат с серьезными побочными эффектами. Несмотря на фенобарбитал в составе, валокордин и корвалол продаются без рецепта. Также фенобарбитал вызывает сильную зависимость с синдромом отмены, а передозировка может привести к снижению давления, угнетению дыхания, коме и даже смерти.

Какие риски: препараты на основе фенобарбитала не стоит использовать «от сердца» без рекомендации врача. Кроме того, садиться за руль после принятия этих лекарств нельзя: из-за фенобарбитала, попадающего в кровь, это расценивается как вождение в состоянии опьянения.

Мельдоний и другие препараты «для сосудов»

Зачем принимают: «Милдронат», холина альфосцерат и «Винпоцетин» обычно назначают при заболеваниях сердца, приводящих к нарушениям мозгового кровоснабжения. Больше всего мельдоний известен тем, что WADA (Всемирное антидопинговое агентство) запретило спортсменам использовать его, так как он потенциально может улучшать их результаты.

Есть ли польза: мельдоний не одобрен FDA как лекарство. Большинство обзоров эффективности мельдония либо российские, либо латвийские («Милдронат» производят в Латвии). Австрийские специалисты отмечают, что клинических исследований очень мало, а эксперты журнала Американского колледжа клинической фармакологии подчеркивают, что пока что надежных данных о безопасности и эффективности мельдония недостаточно. В России мельдоний продают по рецепту только в дозировке от 500 миллиграмм.

Какие риски: часто врачи назначают холина альфосцерат или «Винпоцетин», но их нет в клинических рекомендациях — ни в гайде по деменциям от Российского общества психиатров и Ассоциации геронтологов, ни в рекомендации от NICE. Оба препарата не признаны FDA и как БАДы. Также «Винпоцетин» может негативно влиять на репродуктивную систему женщин и вызывать нарушения развития плода.

«Фенибут»

Зачем принимают: «Фенибут» — рецептурный препарат. Часто студенты принимают его для стимуляции умственной деятельности, однако этого нет в показаниях к применению: там указаны тревожность, страх, тики и заикания у детей, энурез, нарушения сна у пожилых, астения (патологическое состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью, слабостью и нервным истощением).

Есть ли польза: FDA не одобрило «Фенибут» для клинического применения — более того, это вещество нельзя продавать в качестве БАДа. ВОЗ сообщает, что ноотропные свойства «Фенибута» — улучшение памяти и обучаемости — в его российской инструкции подтверждены только серией экспериментов на мышах в 1990 году. В Европе «Фенибут» также не одобрен для клинического применения.

Какие риски: ВОЗ отмечает, что «Фенибут» может вызвать зависимость и синдром отмены при прекращении приема (тревогу, депрессию, головокружения, слабость).

«Силимарин», «Эссенциале» и другие гепатопротекторы

Зачем принимают: гепатопротекторы — это группа препаратов для восстановления печени или ее защиты. Самые известные препараты — средства на основе расторопши («Силимарин»), адеметионина (например, «Гептрал»), фосфолипидов («Эссенциале»).

Есть ли польза: в большинстве медицинских обзоров описывают только возможную эффективность: например, говорят о потенциальной пользе расторопши при гепатитах, но подчеркивают, что доказательств пока что слишком мало.

Какие риски: не стоит самостоятельно принимать препараты, чтобы «подлечить» печень после приема алкоголя или в качестве профилактики заболеваний. Если вы чувствуете боли в области печени, заметили у себя признаки желтухи и любые другие тревожащие симптомы — обратитесь к врачу.

Гомеопатические препараты

Зачем принимают: гомеопатическими считаются препараты, в которых действующие вещества сильно разведены водой и доза которых ниже терапевтической. По заявлениям производителей, гомеопатические препараты должны положительно влиять на организм, при этом показания для их применения указываются самые разные: от ОРВИ и аллергии до травм. Еще гомеопатия бывает «скрытой» — этот термин комиссия РАН использует для препаратов, в которых дозы разведения действующих веществ гомеопатические, но производитель про это не сообщает.

Есть ли польза: гомеопатические средства нельзя считать лекарствами. NHS заявляет, что они не лечат заболевания, а FDA отмечает, что их эффективность и безопасность не подтверждены.

Какие риски: специалисты Комиссии по борьбе с лженаукой РАН в своем Меморандуме 2017 года заключили, что гомеопатия «лженаучна и не работает». Более того, гомеопатия потенциально опасна: используя эти средства, можно сильно запустить заболевание. Чтобы случайно не приобрести «скрытое» гомеопатическое средство, нужно ознакомиться с инструкцией лекарства (например, здесь). Если в составе написано «антитела аффинно очищенные» или дозировка активного вещества на таблетку указана в тысячных грамма или в ЕМД (единицах модифицирующего действия), то средство на самом деле гомеопатическое.

«Терафлекс», «Артра» и другие препараты «для суставов»

Зачем принимают: хондроитин и глюкозамин — это компоненты хрящевой ткани, которые синтезируются в организме. Препараты на основании этих веществ назначают в качестве лечения артрита — воспалительного поражения суставов.

Есть ли польза: эффективность таких лекарств — спорный в медицинском сообществе вопрос. Например, в клинической рекомендации Американского колледжа ревматологии подчеркивается, что хондроитин и глюкозамин не следует применять при артрите из-за неэффективности. Европейская антиревматическая лига (EULAR) также не включила их в свой гайдлайн по внутрисуставной терапии. В рекомендации Международного общества исследования остеоартрита (OARSI) уровень эффективности хондроитина назвали неясным.

Какие риски: Боли в суставах — повод обратиться к ревматологу, а не купить БАД с хондроитином: чем раньше вам поставят диагноз и назначат терапию, тем лучше будет протекать заболевание. Для лечения артрита давно есть препараты с доказанным действием — глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные средства и другие. «Волшебное» восстановление суставов невозможно.

Как выбрать эффективный препарат и не купить «фуфломицин»?

Выбирать препарат по отзывам или по совету близких опасно и чаще всего бесполезно: эффект и побочные действия лекарств зависят от индивидуальных особенностей организма. Вы в любом случае не сможете самостоятельно диагностировать у себя заболевание, а значит, не подберете корректное лечение. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.

​​Иногда врачи назначают препараты с недоказанной эффективностью, так как не все специалисты изучают современные исследования и зарубежные клинические рекомендации. В таком случае проверять лекарство придется самостоятельно.

Внимательно проверяйте инструкцию — фармакологическую группу, действующее вещество и показания к применению. У гомеопатии (если она не «скрытая») на коробке есть соответствующая пометка. Если препарата нет в базе FDA или клинических рекомендациях — значит, его эффективность не подтверждена надежными исследованиями.

Изучить краткую характеристику эффективности препарата можно на англоязычных ресурсах — например, в базе лекарств, одобренных FDA (обязательно смотрите, при каких болезнях рекомендуют конкретный препарат). Удобный русскоязычный ресурс — «расстрельный список препаратов» от проекта Encyclopatia: в нем перечисляются лекарства, об эффективности которых нет убедительных данных. Но лучше ориентироваться на базу FDA.

Смотрите зарубежные и международные клинические рекомендации от ВОЗ, NICE, CDC — там будут указаны препараты с доказанной эффективностью при конкретных болезнях. Российские клинические рекомендации доступны на сайте Минздрава.