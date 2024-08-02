Не такая уж идеальная семья на ферме

Американка Ханна Нилман ведет блог Ballerina Farm о своей семье, домашнем хозяйстве и ферме, на которой она живет. Сразу же после рождения восьмого ребенка она приняла участие в конкурсе «Миссис мира». В соцсетях ее хейтили за популяризацию традиционного уклада и многодетности, напоминая, что отец ее мужа — миллиардер. Но после публикации репортажа о ней в издании The Times и видео, в котором муж дарит ей фартук вместо долгожданного отпуска, Ханне Нилман сочувствуют десятки тысяч человек, а ее супруга подозревают в психологическом насилии. Подробности — в материале «Холода».



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Ханна Нилман рассказала журналистам, что никогда не стремилась к созданию большой семьи и жизни на ферме. С детства она занималась балетом, мечтала стать успешной балериной и жить в Нью-Йорке. Когда ей был 21 год, на баскетбольном матче друзья познакомили ее с Дэниелом Нилманом — он был на пару лет старше и так же, как и Ханна, воспитывался в семье мормонов. Он рассказал, что сразу захотел жениться на Ханне, но следующие полгода они не виделись.

Кто такие мормоны? Популярное в США религиозное движение, основанное в 1830 году американцем Джозефом Смитом. Мормоны считают себя восстановленной раннехристианской церковью, созданной лично Иисусом Христом, но помимо Библии опираются на откровения самого Смита. Они придерживаются крайне консервативных взглядов на семью и права женщин.

Однажды она сказала Дэниелу, что направляется из Солт-Лейк-Сити в Нью-Йорк, чтобы продолжить учебу в Джульярдской школе искусства и музыки. Он ответил, что летит тем же рейсом, а на регистрации они получили места на соседних креслах. Позднее она узнала, что Нилман попросил помощи у своего отца — владельца авиакомпании, — чтобы оказаться рядом с ней в самолете. Ханна сказала, что не против выйти за него замуж через год, когда закончит обучение. Но Дэниел Нилман настоял на более быстром развитии событий, и пара сыграла свадьбу через три месяца после первого свидания. Еще через три месяца Ханна Нилман забеременела, и ей пришлось оставить учебу на последнем курсе. С 2012 по 2024 годы она родила восьмерых детей.

По словам Нилман, и она, и ее муж «многим пожертвовали» ради создания многодетной семьи. Она сказала, что потеряла часть себя, когда бросила танцы и оставила мечту о карьере балерины, и Дэниел также «отказался от своих карьерных амбиций». Журналистка The Times, автор репортажа о семье Нилман Меган Агнью отметила, что не согласна с этим утверждением. По ее мнению, Дэниел Нилман осуществил все свои желания: он, как и хотел, живет на ферме в прериях, и обычно в его доме нет нянь — они приходят раз в неделю, когда супруги отправляются на свидания и ночуют вне ранчо. При этом Ханна Нилман хотела переоборудовать в балетную студию небольшой амбар — это было бы единственное пространство, которое предназначалось только для нее, — но в итоге там сделали классную комнату для детей.

Ханна с мужем и детьми

В материале говорится, что из помощников в доме есть только уборщица. Нилман сама покупает продукты и готовит из них: семья никогда не берет в магазинах готовые блюда, в том числе Ханна сама печет хлеб. По словам Дэниела, его жена иногда так устает, что подолгу не может встать с постели. Семья каждое воскресенье ходит в мормонскую церковь, а несколько раз в неделю Нилман водит детей в балетный класс. В доме нет телевизора, детям не покупают телефоны, а на компьютере им разрешают смотреть только сериал «Маленький домик в прериях» (американский сериал о жизни семьи на ферме, выходил с 1974 по 1983 годы).

В разговоре с журналисткой Нилман рассказала, что родила шестерых детей дома и в семи случаях из восьми отказалась от анестезии. По ее словам, ей «не нравится» принимать обезболивающие препараты. Исключением стали роды дочери Марты, которая появилась на свет в больнице. Тогда ее супруга не было рядом, и врачи сделали Нилман эпидуральную анестезию. Она назвала это «прекрасным опытом» — при этом муж, обычно находившийся рядом, не слышал этого, потому что говорил по телефону.

У семьи есть микроавтобус на 15 мест. В разговоре с журналисткой The Times Дэниел Нилман заявил, что мечтает когда-нибудь заполнить его детьми. На это Ханна ответила, что люди стареют и они с мужем не всегда будут в такой физической форме, как сейчас. При этом пара выступает против абортов и считает, что детей им посылает бог после молитв. Дэниел Нилман заявил, что его жена готова к зачатию ребенка через девять месяцев после рождения предыдущего.

Меган Агнью отметила, что муж и дети постоянно исправляли Ханну Нилман, перебивали или отвечали за нее и не давали им поговорить наедине.

«Зачем нужны враги, если ваш муж — Дэниел Нилман?»

После выхода статьи о семье Нилман в соцсети X завирусился твит с видео из фан-аккаунта в тиктоке. «Вы думаете, что статья про “Ферму балерины” плохая? Посмотрите, что он подарил ей на день рождения. И это миллионер, у которого есть авиакомпания», — написал автор поста.

В ролике Ханна распаковывает коробку с подарком от мужа на ее день рождения. Она говорит, что надеется увидеть там билеты в Грецию, но достает из коробки фартук для сбора яиц. Нилман улыбается и благодарит мужа, а он отвечает, что считает свой подарок прекрасным.

Yall think that ballerina farms article is bad 🤭

Look what he got her for her birthday… the billionaire that owns an AIRLINE & listen… pic.twitter.com/8vMmv0DmDf — 🤠 (@sisogynist) July 24, 2024

Сейчас в инстаграме и тиктоке самой Нилман этого видео нет, но его начали активно распространять и комментировать в соцсетях. Многие пользователи посочувствовали Ханне Нилман и написали осуждающие комментарии о культуре традиционных жен (tradwives).

«Зачем нужны враги, если ваш муж — Дэниел Нилман, который держит семейное предприятие, но использует вас для своего бренда и даже не дарит вам отпуск в Греции. И это после того, как он обращался с вами как с племенным скотом, заставил родить восьмерых детей и хочет еще больше, даже если вы сами этого не хотите», — пишут в твиттере. Дэниела Нилмана осуждают за то, что он воспользовался уязвимостью Ханны и «изолировал ее, чтобы она стала его личным инкубатором».

«Ballerina Farm — подтверждение того, что не надо выходить замуж за богатого человека. Надо выходить замуж за щедрого человека. Что бы вы думали, если бы у вашего мужа-миллиардера была ферма, которую он хотел, и сотрудники, работающие там? Но при этом он бы заставлял вас самостоятельно заботиться о восьмерых детях и доме. Что бы вы подумали, когда ваш муж — наследник JetBlue — купил вам фартук для яиц на день рождения, в то время как вы хотели поехать в Грецию?» — спрашивают пользователи.

Также люди призывают не подписываться на блоги о традиционных семьях, чтобы не поддерживать патриархальные установки, и говорят, что Дэниел Нилман сделал жену рабыней. «Моргни дважды, если тебе нужна помощь», «Беги, девочка, беги, пожалуйста», — пишут в комментариях к постам Ханны Нилман в инстаграме.

В комментариях к видео в тиктоке пользователи пишут, что их расстроило видео с фартуком и что Ханна заслужила отпуск в Греции. Нилман советуют развестись с мужем и надеются, что она сожгла его подарок.

«Дэниел, свози ее в Грецию!», «Отвези ее в Грецию, разреши ей снова быть балериной, у тебя есть деньги», — обращаются комментаторы к мужу Ханны Нилман и пишут, что она заслуживает того, чтобы у нее была собственная балетная студия. Но некоторые пользователи заступаются за Дэниела Нилмана и верят, что пара все же полетит в отпуск.

Сама Нилман никак не прокомментировала реакции на статью и видео.

Что еще известно о Ханне Нилман

34-летняя Ханна Нилман живет на ранчо в штате Юта вместе с мужем Дэниелом. У пары восемь детей: три мальчика и пять девочек. Старшему, Генри, 12 лет, а самая младшая, Флора, родилась в январе 2024 года. В своих блогах в инстаграме и тиктоке Нилман показывает фото и видео семейной жизни на ферме. Она доит коров и овец, много готовит, ухаживает за своими детьми и приучает их к домашней работе. Нилманы продают мясо, молоко, яйца и товары для дома. Сама Ханна выросла в многодетной семье мормонов, в которой было девять детей.

У Нилман огромная аудитория: в тиктоке у нее 9,1 миллиона подписчиков, а в инстаграме — 9,4 миллиона. Пользователи соцсетей часто критикуют блог Ханны, говоря, что реальная сельская жизнь не похожа на красивую картинку, которую она показывает.

Отец Дэниела Дэвид Нилман — миллиардер и основатель пяти авиакомпаний, в том числе известного американского лоукостера JetBlue. Некоторые пользователи в комментариях заявляют, что им стало неинтересно смотреть блог Ханны после того, как они узнали о богатстве семьи.

В августе 2023 года Нилман победила в конкурсе «Миссис Америка», а в январе 2024-го приняла участие в конкурсе «Миссис Мира» — всего через 12 дней после рождения младшей дочери. Чтобы оставаться в форме, всю беременность Ханна Нилман выполняла тяжелые физические упражнения, пила биодобавки и принимала ледяные ванны. 2 января она родила дочь Флору в своей спальне.

Нилман рассказала, что после родов у нее было сильное кровотечение и первую неделю она не могла встать с кровати. Но на седьмой день она начала делать упражнения у станка в ванной, а на девятый — примерять наряды к конкурсу. Еще через два дня семья с новорожденной дочерью полетела в Лас-Вегас, и Нилман вышла на сцену. В комментарии журналистам она признавалась, что во время конкурса у нее продолжались кровотечения.