ФБК разрабатывал секретный план обмена Навального

Подготовка обмена заключенными между властями России, США и стран Европы началась после того, как председатель «Фонда борьбы с коррупцией» Мария Певчих и болгарский журналист-расследователь Христо Грозев составили план, озаглавленный «Сильвер Лейк». Об этом сказано в колонке для The New York Times за авторством журналиста Маши Гессен.

Певчих и Грозев, согласно рассказу Гессен, встретились в январе 2022 года в Лос-Анджелесе и начали обсуждать план обмена основателя ФБК Алексея Навального на находящихся в американских и европейских тюрьмах российских шпионов. Поскольку разговор происходил во время прогулки вдоль водохранилища Сильвер-Лейк, позже между собой Певчих и Грозев называли свой проект именем этого водоема.

Затем Грозев сообщил о плане «Сильвер Лейк» спецпредставителю Госдепартамента США Джеймсу Рубину, говорится в колонке NYT со ссылкой на беседу Гессен и Грозева. Американский чиновник пригласил болгарского журналиста пожить у него дома — после того, как появилась информация, что за расследователем охотятся наемные убийцы. Грозев жил у Рубина несколько месяцев и постарался убедить представителя Госдепа в необходимости обмена политзаключенных.

После полномасштабного вторжения России в Украину в ФБК начали думать, что Навального могут убить в тюрьме, пишут Гессен. Поэтому летом 2022 года Певчих сумела добиться встречи с бывшей первой леди США, сенатором Хилари Клинтон. «Клинтон, по их мнению, была первым человеком, который действительно понял», — рассказали автор колонки NYT. Клинтон пошла с идеей обмена в Белый дом, объяснив ситуацию госсекретарю Энтони Блинкену, советнику президента по безопасности Джейку Салливану и президенту Джо Байдену. Однако, оговорились Гессен, Белый дом согласился начать переговоры, больше беспокоясь о судьбе арестованного в России бывшего американского военного Пола Уилана.

Когда после начала переговоров выяснилось, что для обмена потребуется освободить из германской тюрьмы сотрудника ФСБ Вадима Красикова, немецкие власти оказались против. Причиной было преступление, которое совершил россиянин, убив человека в центре Берлина. Тогда Грозев стал убеждать «каждого чиновника, готового слушать», что властям Германии надо соглашаться на обмен Навального, — так как эта европейская страна уже спасла его от отравления в 2021 году, пишут Гессен.

Летом 2023 года Грозев рассказал Гессен, что вышел на связь с одним из своих возможных киллеров. Против личной встречи журналиста-расследователя и вероятного российского шпиона выступала Певчих. Тогда на личную встречу с неизвестным пошла продюсер фильма «Навальный» Одесса Рэй. После встречи Рэй сообщила, что ее собеседник пообещал передать Владимиру Путину предложение об обмене. Сдержал ли обещание этот человек или нет, — Гессен информацией не обладали. К началу 2024 года процесс переговоров пошел уже через официальные правительственные каналы.

План обмена оказался близок к реализации в феврале, сказано в колонке Гессен. 15 февраля вечером Певчих и Грозев встретились в Мюнхене и даже «обсуждали, стоит ли открывать шампанское». Решили подождать, пишут Гессен. 16 февраля ФСИН объявила, что Навальный умер в колонии.

После состоявшегося 1 августа обмена Грозев рассказывал, что в изначальном списке на обмен были журналист Иван Сафронов, московский муниципальный депутат Алексей Горинов, бывший технический директор «Навальный-Live» Даниэль Холодный, адвокаты Навального Алексей Липцер, Вадим Кобзев и Игорь Сергунин.

The Wall Street Journal сообщал о беседе Грозева с главным переговорщиком Госдепартамента по вопросам заложников Роджером Карстенсом. Телеканал CNN рассказывал об общении спецпредставителя Госдепа Рубина с ФБК и о роли Грозева в обмене.

Маша Гессен — автор нескольких книг о Путине. Осенью 2023 года МВД России объявило журналиста Гессен в розыск по уголовному делу о «фейках» про армию. Поводом стало интервью Юрию Дудю, где собеседники обсуждали, среди прочего, военные преступления российской армии в Буче. Гессен — небинарная персона и ЛГБТ-активист, с 2013 года живут в США и работают колумнистом в The New York Times и The Washington Post.

