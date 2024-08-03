Грозев назвал участников изначального списка для обмена политзаключенных

Списки политзаключенных на обмен между Россией и западными странами изначально были другими, рассказал в интервью Би-би-си болгарский журналист-расследователь Христо Грозев. Журналист, соавтор расследований Bellingcat и The Insider, участвовал в составлении первого перечня кандидатов на обмен.

В первой версии списка, сообщил Грозев журналисту Би-би-си, был отбывающий 24 года колонии строгого режима по обвинению в «госизмене» бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов.

Однако, рассказал Грозев, российская сторона через канал неформального общения предложила заменить Сафронова на проходившего по тому же уголовному делу политолога Дитера (Демури) Воронина. Гражданин Германии Воронин, по версии ФСБ, получил от Сафронова секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами — и был осужден на 13 лет колонии. Но власти Германии до начала переговоров даже не знали о его существовании, заверил в интервью Грозев. Что, по мнению расследователя, доказывает — Воронин не был шпионом.

В изначальном списке, рассказал журналист, были также московский муниципальный депутат Алексей Горинов и бывший технический директор канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Позже всех в список для обмена были предложены адвокаты Алексея Навального (защищавшие политика в судах Алексей Липцер, Вадим Кобзев, Игорь Сергунин. – «Холод».). Версии отсутствия всех этих людей в итоговом перечне Грозев не озвучил.

С другой стороны, в изначальном списке, сказал журналист, не было политика Ильи Яшина. «Он очень не хотел покидать страну, хотел даже в тюрьме оставаться российским политиком», — сообщил расследователь, ссылаясь на личную переписку с политзаключенным. Для Яшина это не обмен, а принудительная депортация, поскольку, предположил Грозев, политика по своей воле добавила в список российская сторона.

Болгарский журналист-расследователь предлагал свой вариант списка на обмен спецпосланнику президента США по вопросам заложников Роджеру Карстенсу в 2023 году. Но последние полгода переговоры шли так, что Грозев, по его словам, не получал информацию об изменениях перечня.

Читать еще Я потерял паспорт и был вынужден вернуться в Россию На границе меня пять часов допрашивала ФСБ. Они восстановили удаленные данные телефона и даже посмотрели историю просмотров на ютубе

Великобритания, гражданином которой является выданный российскими властями политик Владимир Кара-Мурза, отказалась участвовать в переговорах, рассказал журналист. Власти Соединенного королевства придерживаются, по выражению Грозева, «политики не вести переговоры с террористами» — чтобы не давать повода арестовывать граждан своей страны.

Следующий обмен политзаключенных на важных для российских властей людей, высказал уверенность Грозев, вполне возможен. Даже если в Европе в ближайшее время не арестуют человека, настолько значимого для Владимира Путина, как Вадим Красиков.

Журналист-расследователь не до конца уверен, что российский президент, зная о предстоящем обмене, мог дать приказ убить возглавлявшего список политика Алексея Навального. Люди, близкие к Кремлю, по словам Грозева, говорят, что Путин недостаточно четко дает инструкции. Данный президентом намек «Навальный нам важен» мог быть, допустил версию Грозев, воспринят исполнителями неправильно — что политика надо убить, а не готовить к обмену.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.