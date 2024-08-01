СМИ: Россия обменяла 16 политических заключенных на шпионов и мошенников

В рамках обмена заключенными между Россией, США и Европой российская сторона освободила 16 человек. Взамен Россия получила восемь заключенных из США, Словении, Норвегии и Польши. Об этом сообщил The Insider.

Как пишет издание, Россия освободила:

журналиста Эвана Гершковича;

политика Владимира Кара-Мурзу;

экс-координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву;

политика Илью Яшина;

экс-координатора штаба Навального в Томске Ксению Фадееву;

политика Андрея Пивоварова;

бывшего американского морского пехотинца, гражданина США, Канады, Ирландии, Великобритании Пола Уилана;

журналистку Алсу Курмашеву;

одного из учредителей правозащитного общества «Мемориал» Олега Орлова;

художницу Сашу Скочиленко;

гражданина России и Германии Демури Воронина, осужденный за госизмену, и выступивший свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова;

19-летнего гражданина России и Германии Кевина Лика;

гражданина Германии, обвиняемого в контрабанде, Патрика Шебеля;

петерьбургского велоактивиста Германа Мойжеса;

экс-координатора штаба Навального в Бийске Вадима Останина;

а также немецкого медика, осужденного в Беларуси и помилованного Александром Лукашенко, Рико Кригера.

В обмен на журналистов, правозащитников, оппозиционеров и иностранцев, западные страны, как утверждает издание, согласились отдать:

Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство участника второй чеченской кампании, бывшего полевого командира ичкерийских войск Зелимхана Хангошвили;

Артема Дульцева, осужденного в Словении по делу о шпионаже;

Анну Дульцеву, осужденную в Словении по делу о шпионаже;

Михаила Микушина (из Норвегии);

Павла Рубцова (из Польши);

Романа Селезнева, осужденного в США за кибермошенничество;

Владислава Клюшина, осужденного в США за кибермошенничество;

Вадима Конощенка, осужденного в США за обход санкций и контрабанду американских технологий двойного назначения для оборонного комплекса России.

Ранее сообщалось, что Красикова хотели обменять на Алексея Навального. О том, что переговоры находились на финальной стадии, а Навального убили непосредственно перед обменом, сообщила соратница политика Мария Певчих.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.