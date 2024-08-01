СМИ: Россия обменяла 16 политических заключенных на шпионов и мошенников

В рамках обмена заключенными между Россией, США и Европой российская сторона освободила 16 человек. Взамен Россия получила восемь заключенных из США, Словении, Норвегии и Польши. Об этом сообщил The Insider.
Как пишет издание, Россия освободила:
- журналиста Эвана Гершковича;
- политика Владимира Кара-Мурзу;
- экс-координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву;
- политика Илью Яшина;
- экс-координатора штаба Навального в Томске Ксению Фадееву;
- политика Андрея Пивоварова;
- бывшего американского морского пехотинца, гражданина США, Канады, Ирландии, Великобритании Пола Уилана;
- журналистку Алсу Курмашеву;
- одного из учредителей правозащитного общества «Мемориал» Олега Орлова;
- художницу Сашу Скочиленко;
- гражданина России и Германии Демури Воронина, осужденный за госизмену, и выступивший свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова;
- 19-летнего гражданина России и Германии Кевина Лика;
- гражданина Германии, обвиняемого в контрабанде, Патрика Шебеля;
- петерьбургского велоактивиста Германа Мойжеса;
- экс-координатора штаба Навального в Бийске Вадима Останина;
- а также немецкого медика, осужденного в Беларуси и помилованного Александром Лукашенко, Рико Кригера.
В обмен на журналистов, правозащитников, оппозиционеров и иностранцев, западные страны, как утверждает издание, согласились отдать:
- Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство участника второй чеченской кампании, бывшего полевого командира ичкерийских войск Зелимхана Хангошвили;
- Артема Дульцева, осужденного в Словении по делу о шпионаже;
- Анну Дульцеву, осужденную в Словении по делу о шпионаже;
- Михаила Микушина (из Норвегии);
- Павла Рубцова (из Польши);
- Романа Селезнева, осужденного в США за кибермошенничество;
- Владислава Клюшина, осужденного в США за кибермошенничество;
- Вадима Конощенка, осужденного в США за обход санкций и контрабанду американских технологий двойного назначения для оборонного комплекса России.
Ранее сообщалось, что Красикова хотели обменять на Алексея Навального. О том, что переговоры находились на финальной стадии, а Навального убили непосредственно перед обменом, сообщила соратница политика Мария Певчих.
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