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СМИ: Россия обменяла 16 политических заключенных на шпионов и мошенников

16:39 • 01.08.2024

В рамках обмена заключенными между Россией, США и Европой российская сторона освободила 16 человек. Взамен Россия получила восемь заключенных из США, Словении, Норвегии и Польши. Об этом сообщил The Insider.

Как пишет издание, Россия освободила:

  • журналиста Эвана Гершковича; 
  • политика Владимира Кара-Мурзу;
  • экс-координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву;
  • политика Илью Яшина;
  • экс-координатора штаба Навального в Томске Ксению Фадееву;
  • политика Андрея Пивоварова;
  • бывшего американского морского пехотинца, гражданина США, Канады, Ирландии, Великобритании Пола Уилана;
  • журналистку Алсу Курмашеву;
  • одного из учредителей правозащитного общества «Мемориал» Олега Орлова;
  • художницу Сашу Скочиленко;
  • гражданина России и Германии Демури Воронина, осужденный за госизмену, и выступивший свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова;
  • 19-летнего гражданина России и Германии Кевина Лика;
  • гражданина Германии, обвиняемого в контрабанде, Патрика Шебеля;
  • петерьбургского велоактивиста Германа Мойжеса; 
  • экс-координатора штаба Навального в Бийске Вадима Останина;
  • а также немецкого медика, осужденного в Беларуси и помилованного Александром Лукашенко, Рико Кригера. 

В обмен на журналистов, правозащитников, оппозиционеров и иностранцев, западные страны, как утверждает издание, согласились отдать:

  • Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство участника второй чеченской кампании, бывшего полевого командира ичкерийских войск Зелимхана Хангошвили;
  • Артема Дульцева, осужденного в Словении по делу о шпионаже; 
  • Анну Дульцеву, осужденную в Словении по делу о шпионаже;  
  • Михаила Микушина (из Норвегии);
  • Павла Рубцова (из Польши);
  • Романа Селезнева, осужденного в США за кибермошенничество;
  • Владислава Клюшина, осужденного в США за кибермошенничество;
  • Вадима Конощенка, осужденного в США за обход санкций и контрабанду американских технологий двойного назначения для оборонного комплекса России. 

Ранее сообщалось, что Красикова хотели обменять на Алексея Навального. О том, что переговоры находились на финальной стадии, а Навального убили непосредственно перед обменом, сообщила соратница политика Мария Певчих.

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