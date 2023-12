МВД объявило в розыск журналиста Машу Гессен. Информацию об этом в соответствующей базе министерства обнаружила «Медиазона».

В ноябре стало известно, что против Гессен вокозбудили уголовное дело о «фейках» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стало интервью Юрию Дудю год назад, в котором Гессен и Дудь, в частности, обсуждали военные преступления российской армии в Буче.

56-летняя Маша Гессен — небинарная персона и ЛГБТ-активист. С 2013 года они живут в США и работают на издания The New York Times и The Washington Post.

