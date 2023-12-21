Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался, что власти США его бросили

Американец Пол Уилан, отбывающий наказание за шпионаж в России, обвинил власти США в том, что они его бросили. Об этом он заявил в телефонном интервью BBC.

По его словам, за пять лет, что он находится в российской тюрьме, американские власти упустили несколько возможностей для его обмена и возвращения домой. «Мне очень тяжело осознавать, что я мог бы быть дома много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они по сути бросили меня здесь», — сказал он.

По словам Уилана, несколько лет назад Москва предлагала Вашингтону обменять его на Виктора Бута, который отбывал наказание в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием. Однако, бывший тогда президентом Дональд Трамп отказался от этого предложения.

В итоге в декабре 2022 года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. За несколько месяцев до этого Химкинский городской суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима, признав виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года, когда он, по его собственным словам, прилетел в Россию в двухнедельный отпуск на свадьбу своего друга, который женился на россиянке. По версии российского следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, а в России собирал секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны.

В июне 2020 года Московский городской суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Уилан вины не признал.

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