Против журналиста Маши Гессен возбудили уголовное дело о распространении военных «фейков» 

Против Маши Гессен возбудили уголовное дело о военных «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По данным издания, дело возбудили 29 августа 2023 года. Причина — интервью Юрию Дудю год назад. Во время почти двухчасового выпуска Гессен и Дудь, в частности, обсуждали военных преступлениях российской армии в Буче.

Видео, о котором идет речь «Маша Гессен — стыдные вопросы про Америку», опубликовано на ютьюб-канале Дудя. На данный момент его посмотрели почти шесть с половиной миллионов пользователей.

В отношении самого Юрия Дудя 11 ноября начала проверку прокуратура Москвы. Поводом для этого послужило его интервью с Викой и Вадимом Цыгановыми, в котором усмотрели признаки «дискредитации» российской армии.

О том, что против Гессен возбудили уголовное дело, телеграм-канал Shot писал еще 3 сентября. Но других источников, подтверждающих эту информацию, тогда не было.

56-летняя Маша Гессен — небинарная персона и ЛГБТ-активист, с 2013 года живущий в США и работающий на такие издания, как The New York Times и The Washington Post.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.