Аудитория YouTube в России выросла до почти 80% населения 

Россияне поставили новый рекорд охватов в YouTube — на медиахостинг хотя бы раз в месяц заходят 78,5% жителей страны, опубликовало результаты исследования компании Mediascope «Агентство».

В январе 2022 года месячный охват составлял 73,3% населения России. Ежедневный охват вырос со времени начала полномасштабного вторжения в Украину с 37,1% до 45,7%, подсчитали в Mediascope.

Растущая востребованность международного видеохостинга заставила российские власти требовать от администрации площадки удаления части контента, тестировать сервисы для цензурирования YouTube, запускать альтернативные платформы.

Источники «Ведомостей» сообщали в марте, что ФСБ, Минцифры и Роскомнадзор договорились начать замедлять трафик видеохостинга, чтобы мотивировать пользователей переходить на отечественные видеоплощадки.

11 июля появились первые жалобы на медленную работу YouTube, а 12 июля «Ростелеком» объявил, что сбои вызваны проблемами с оборудованием, которое принадлежит Google.

Пока конкуренцию YouTube в России составляет только один видеохостинг: «VK Видео». Он является частью «ВКонтакте», чья месячная аудитория выросла с 64,8% в январе 2022 года до 73,8% в июне 2024-го, говорят данные Mediascope. Ежедневный охват «ВКонтакте» увеличился с 37,8% до 44,9%.

С января 2022-го, если верить цифрам Mediascope, выросла и аудитория самого популярного у россиян мессенджера WhatsApp — с 68,7% до 79% жителей страны. Попытки глушить работу этого сервиса пока наблюдались только локально — например, в Дагестане, после террористической атаки и на фоне запрета носить никабы. О возможной полной блокировке WhatsApp заявил 12 июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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