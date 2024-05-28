YouTube призвали перестать помогать российской цензуре 

Российские правозащитники и журналисты написали открытое письмо руководству Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube с просьбой перестать помогать российским властям цензурировать Рунет. Текст письма опубликовал правозащитный проект «Роскомсвобода».

Поводом для обращения послужила блокировка на YouTube роликов и предупреждение о возможной блокировке каналов российских правозащитных организаций, в которых они рассказывали, в частности, об уклонении от военной службы. Свои действия видеохостинг тогда мотивировал требованиями Роскомнадзора, который, в свою очередь, ссылался не неисполнение авторами роликов и владельцами каналов российского законодательства об «иноагентах».

Так, с февраля этого года YouTube заблокировал в России несколько видео об уклонении от военной службы. В частности речь идет о роликах каналов «Дозор в Волгограде» и «Школа призывника». Также YouTube предупреждал о блокировке по требованию Роскомнадзора всего канала правозащитного проекта «ОВД-Инфо», а также принадлежащего ему канала «Как теперь?». Причина — нарушение российского закона об «иноагентах», а не содержание роликов.

«Мы понимаем, с какими трудностями сталкивается ваша компания, когда ее просят соблюдать законы, нарушающие международные и региональные стандарты в области прав человека и используемые для цензуры и подавления свободы слова. Однако мы уверены, что у вашей компании есть инструменты для противостояния попыткам цензуры со стороны российских властей и защиты прав пользователей», — отмечается в письме.

Правозащитники и журналисты призвали компанию оценивать легитимность запросов о блокировке с точки зрения международно принятых стандартов в области прав человека.

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