Помните героя мема «Почему он, а не я»?

26-летний житель Перми Даниил Шестаков 10 лет назад прославился из-за ставшего мемом видео «А когда я поеду в Египет?» На нем подросток гневно орет на мать, не желающую брать его в заграничный отпуск. Спустя годы журналисты выяснили: у Даниила не сложилась жизнь и он по-прежнему озлоблен на свою мать. Недавно эта история снова завирусилась, потому что у Даниила взяли интервью. «Холод» рассказывает, что о нем удалось выяснить.

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«Небольшой пофигизм и хладнокровие»

Пару лет назад родители выгнали Даниила из дома за драку с отчимом. Сейчас он, по его словам, живет один и работает курьером.

С четырех лет Даниил жил без отца. Того мать тоже в свое время выгнала из дома, но Даниил продолжал общаться с папой, пока тот не скончался от инфаркта — через некоторое время после появления ролика.

У Даниила есть младший брат Илья. Младший ребенок, похоже, получал чуть больше любви, чем старший. Дети жили в одной комнате, и, когда старший брат подрос, им стало откровенно тесно. А еще старший сильно ревновал родителей к младшему: Илье доставались игрушки, вкусная еда и гаджеты, рассказывает Даниил. Илья смотрел мультфильмы в комнате — а Даниил должен был подстраивать под него свои уроки и желание отдыхать.

«Надо Илюше что-то, допустим, — ни жить, ни быть, весь дом подчиняется этому интересу», — цитирует Даниила пермское издание «59.ру».

Пока младшему сыну доставалось лучшее, старшего мать и бабушка с дедушкой не баловали. Даниил говорит, что у него водились карманные деньги, но чипсов и газировки, сколько хотелось, он все равно себе позволить не мог. Даниил называет отношение матери к нему «небольшим пофигизмом и хладнокровием».

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При этом Даниилу в подростковом возрасте давали больше свободы, чем его сверстникам: пока друзья сидели дома, он мог гулять хоть до ночи. Несколько раз Даниила, по его словам, даже ловили на улицах патрульные.

Судя по всему, в общении с матерью Даниил позволял себя много лишнего. Как отмечает «59.ру», по ее словам, он даже распускал руки, однако сам Даниил это отрицает. Он рассказывает, что, когда ему было 15 лет, мать отвела его к участковому и просила отдать в детский дом, а еще на неделю сдавала в отделение психиатрии местной больницы.

«Мы сможем снимать целый сериал про твою жизнь»

История, ставшая мемом, началась в 2013 году, Даниилу тогда было 15 лет. Мать собралась ехать в Египет с младшим братом без старшего. Даниил все понял, когда мать попросила его настроить фотоаппарат для поездки. Его реакция попала на видео — в квартире был приятель Даниила, который и заснял сцену ссоры.

Путевки были дешевые, горящие и только на взрослого с одним ребенком младше 12 лет. Компанию маме и Илье должна была составить ее подруга со своей дочкой.

История с поездкой, по словам Даниила, повторялась еще четыре раза — младший брат летал вместе с мамой, а старшего не брали. Даниил говорит, что до сих пор ждет извинений от матери за все поездки на отдых без него.

Приятель, который снял видеоролик, предложил Даниилу выложить его в интернет и заработать денег — он как раз создал свой канал и пытался добиться его монетизации. «Мы сможем снимать целый сериал про твою жизнь», — убеждал приятель Даниила. Видео вышло под заголовком «Хочу в Египет» и сначала не имело успеха из-за отсутствия у канала подписчиков.

Однако спустя неделю после премьеры герой будущего мема пришел к приятелю с претензией, мол, давай, делись деньгами, что поднял на моем ролике — вон, даже комментарии есть. Приятель, похоже, не смог объяснить другу принципы монетизации ютуба — и обозленный Даниил написал заявление в полицию. Полиция разбираться не стала, утверждает он, и потребовала удалить ролик.

Так оригинал «Хочу в Египет» исчез, но оказалось, что его успели заметить. Ролик использовал в своем обзоре автор развлекательного ютуб-шоу «+100500» Максим Голополосов. Там видео заметили телепродюсеры канала ТВ-3, а затем — Первого канала.

Ролик завирусился, Даниила даже позвали на шоу «Пусть говорят». Все это время он пытался залить ролик на собственный ютуб-канал, но сервис каждый раз блокировал его из-за «нарушения авторских прав».

«У него в детстве было столько, что я не мечтал»

Взрослая жизнь Даниила, судя по его рассказу, не сложилась. С матерью отношения выстроить ему тоже так и не удалось. А когда в их маленькой квартире появился отчим — все стало совсем плохо.

Даниил утверждает, что в 2022 году, когда ему было 24 года, он попал под суд из-за угрозы убийством. Причиной стала последняя поездка мамы в Египет вместе с младшим братом и отчимом. Когда семья вернулась, Даниил, по его словам, отвел отчима в сторону «выставить претензии как мужик мужику». Отчим ответил, что Даниилу пора бы самому зарабатывать себе на поездки. Завязалась драка, и Даниил избил отчима. После драки с отчимом Даниил, по его словам, оказался на улице.

Даниил говорит, что его приговорили к году ограничения свободы, однако «Холоду» не удалось найти подтверждений этому.

В 2018 году Даниил попал на 30 суток в спецприемник за повторное участие в несанкционированной акции: вместе с сотнями пермяков он протестовал против повышения пенсионного возраста. В 2020 году он отправил на сайт Бессмертного полка фото с портретом генерала Андрея Власова — и получил девять месяцев исправительных работ за «реабилитацию нацизма».

Сначала Даниил учился в Пермском госуниверситете на факультете современных иностранных языков и литератур, но оттуда его отчислили из-за неуспеваемости. По словам Даниила, на отношение преподавателей к нему повлиял тот самый мемный ролик: Даниилу сказали, что его «поведение дома недопустимо». После этого Даниил учился на специалиста по туризму в том же университете. Оттуда его отчислили после дела о «реабилитации нацизма».

С матерью Даниил перестал общаться — у него даже нет ее номера телефона. С братом Ильей он тоже почти не общается: только раз в год они поздравляют друг друга с днем рождения.

«У него в детстве было столько, что я не мечтал. Ноутбук, свой стол, телевизор, игровая приставка. А сейчас у него в 17 лет такая девушка, на которых я даже не смотрел никогда в жизни, даже когда в университете учился. Выглядит как настоящая фотомодель», — говорит Даниил.

Даниил говорит, что в Египте он так и не побывал, и еще желает матери и младшему брату оказаться «в той же шкуре», что и он: «Это сейчас, конечно, кажется смешно, да, с позиции взрослого человека. А в детстве это было достаточно болезненно».