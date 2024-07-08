В Дагестане начали глушить WhatsApp

Жители Дагестана начали жаловаться на перебои в работе WhatsApp. Операторы связи получили от «профильных ведомств» прямое указание ограничить работу мессенджера, сообщает ТАСС.

Провайдеры принялись глушить работу сервиса американской компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, со второй половины воскресенья, 7 июля.

Текстовые сообщения до сих пор уходят с задержкой, голосовые сообщения и медиафайлы не отправляются вовсе, звонить с помощью WhatsApp тоже не удается, жалуются участники крупного республиканского паблика «ВКонтакте» «Голос Дагестана». С VPN, уточняют админы группы, месенджер работает стабильно и без проблем.

Требования к провайдерам «связаны с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», объяснили источники ТАСС, близкие ФСБ. «Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», — процитировало своих собеседников госинформагентство.

Источники издания «Кавказский узел» рассказали, что в понедельник, 8 июля, проблемы с WhatsApp начались у жителей Кабардино-Балкарии «и других регионов».

Правоохранительные органы опасаются новых терактов на Кавказе — после атаки вооруженных людей на дагестанские синагоги и православный храм 23 июня. Тогда, в День Святой Троицы, погибли 22 человека, в том числе 17 силовиков. Еще 46 человек пострадали.

Американский Институт изучения войны утверждал, что за нападениями на Дагестан стоит «Вилаят Кавказ», ячейка «Исламского государства». Прокремлевские боты обвинили в случившемся США и Украину.

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