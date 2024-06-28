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Связанная с RT компания запустила аналог YouTube

16:22 • 28.06.2024

В России запустили новый аналог видеохостинга YouTube — сервис под названием «Платформа», сообщает ТАСС. 

Разработчиком нового сервиса стала компания Rteam (ООО «Ртим»). Согласно данным СПАРКа, ее учредителем является АНО «ТВ-НОВОСТИ» — материнская компания телеканала Russia Today. 

Как пишет ТАСС, интерфейс «Платформы» максимально схож с интерфейсом YouTube: у аналога есть своя система продвижения и рекомендаций, а также функция распознавания английского и русского языков. По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, «Платформа» может выдержать 240 тысяч запросов в секунду. 

Также у сервиса есть своя система модерации — она ограничивает контент, который «нарушает российское законодательство, а также блокирует показ роликов с антироссийской риторикой», отмечает ТАСС.

В России есть три видеохостинга: RuTube, «ВК Видео» и Nuum, которые, как ожидали российские власти, должны были заменить YouTube, однако ни один из этих видеохостингов так и не смог стать приемлемой альтернативой. В частности, на развитие RuTube власти выделяли миллиарды рублей. Как выяснили издания «Агентство» и «Важные истории», в основном, проект финансировали «Газпром-Медиа» и ​​«Институт развития интернета».

После начала войны в Украине на RuTube перешли многие российские каналы, а в марте 2023 года СМИ писали, что Россия хочет полностью заблокировать YouTube в стране — с этой инициативой должны были помочь специалисты из Китая, однако она так и не была реализована.

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