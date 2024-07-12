«Ростелеком» предупредил о сбоях в работе YouTube

В работе YouTube в России возможны сбои из-за проблем с оборудованием, которое принадлежит Google. Об этом сообщается на сайте «Ростелекома».

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — говорится в сообщении.

Российские власти начали «целенаправленно начали замедлять работу» видеохостинга еще 11 июля. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на источник на рынке телекоммуникаций.

По его словам, сообщение про технические проблемы в работе оборудования является попыткой «переложить ответственность».

«Собеседник отметил, что у Роскомнадзора достаточно инструментов, чтобы сужать трафик самостоятельно», — пишет «Медуза». Источник издания также отметил, что некоторые пользователи уже могли заметить замедление в работе YouTube.

В конце июня стало известно, что в России запустили аналог YouTube — сервис под названием «Платформа». Его разработчиком стала компания, связанная с пропагандистским телеканалом Russia Today. Государственное агентство ТАСС сообщало, что интерфейс «Платформы» очень похож на интерфейс YouTube.

В конце мая этого года российские правозащитники и журналисты обратились к руководству компании Google, которой принадлежит YouTube, с просьбой перестать помогать российской цензуре. Тогда поводом послужило то, что видеохостинг предупредил о возможной блокировке каналов российских правозащитных организаций, в которых рассказывалось, в частности, об уклонении от военной службы. В YouTube заявили, что исполняют требования Роскомнадзора.

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