Ростелеком тестирует сервис, который можно использовать для цензуры Youtube

Ростелеком разослал своим сотрудникам письмо с предложением протестировать «внутренний сервис доступа к YouTube». Этот документ оказался в распоряжении профильного телеграм-канала «ЗаТелеком».

В письме говорится, что провайдер создал специальный сайт ytonline.ru, который позволяет смотреть видео с Youtube. Как пишет «ЗаТелеком», 18 августа этот сайт был доступен для всех российских пользователей и через него можно было посмотреть любое видео, включая расследования Навального. 21 августа сайт уже оказался недоступен — при попытке зайти браузер пишет, что «подключение отклонено».

Подобный сервис может стать инструментом для цензурирования Youtube. Об этом телеграм-каналу «Можем объяснить» заявил исполнительный директор Общества защиты интернета и автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.

«Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через “прокладку” — этот портал Ростелекома. Только уже не все: котиков и кулинарию – пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит», — пояснил он.

По словам Климарева, использование такого сервиса-прокладки может стать компромиссным сценарием между полной блокировкой Youtube и нынешним неограниченным доступом к нему для российских пользователей, который «власть, очевидно, не устраивает».

Климарев отметил, что внедрение такого фильтра после принятия соответствующего решения займет около двух месяцев. По его словам, технических сложностей тут нет и серьезных финансовых затрат для этого не потребуется.

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