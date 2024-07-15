Партия войны ищет врага

Уже не первый год партия войны в лице многообразного Z-сообщества — сетки из сотен телеграм-каналов — пытается понять, как же так получается, что у России в этой войне ничего не получается. Да, ВСУ — а с ними и весь блок НАТО с «ордами наемников» — противники серьезные, но ведь не может быть так, чтобы Россия, сплотившись, с ними не справилась. На третий год вторжения партия войны, кажется, наконец нашла для себя ответ. В своей новой колонке писатель, продюсер и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о «главном» враге России в этой войне — обществе, которое хочет просто жить и работать.

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С первых дней войны Z-каналы жалуются на то, что российское общество недостаточно включилось в поддержку армии, ведущей боевые действия в Украине. Пока Путин рассказывает о том, что страна «сплотилась во имя победы», они пишут о том, что стране на самом-то деле на войну наплевать. И на воюющих солдат тоже. Сама тема для Z-пространства не новая, но последние две недели таких текстов — о неправильном народе, о народе зажравшемся и равнодушном — стало появляться все больше и больше.

Z-авторы очень недовольны российским обществом. Нет, конечно, они так прямо не говорят. Они пишут про «пидарасов», которые во время войны смеют ехать отдыхать. Про «заплывающих жиром обывателей», чью «блядскую жирную жизнь» обеспечивают «гнутые спины крепостных» мобилизованных. Обвиняют «средний класс, менеджеров и мелких предпринимателей, СММ-щиков, промоутеров, IT-шников» в том, что они отмахиваются «от новостей из зоны СВО», потому что «от них аппетит и настроение портятся».

Последние два года я регулярно об этом пишу, говорю в интервью или выступлениях — чтобы понять, насколько непопулярна война и насколько маргинальна ее партия, надо читать не «Холод» или New York Times, а Z-каналы, которые пишут об этом с завидной регулярностью. Не напрямую, но, например, описывая нерешаемые проблемы в армии и бесконечный недостаток самых разнообразных вещей. Простая логика Z-авторов: раз волонтеры обеспечивают российскую армию большинством необходимого, от обмундирования и бронежилетов до транспорта и дронов, а в войсках всего как не хватало, так и не хватает, значит, поддерживает волонтерскую деятельность очень малый процент наших сограждан.

Сами Z-авторы это давно понимали. Новый же всплеск текстов про «неправильный народ» говорит, мне кажется, о другом: о том, что воюющие и помогающие фронту россияне начинают понимать — ничего не изменится. За почти три года полномасштабной войны общество не мобилизовалось и, скорее всего, не мобилизуется. Потому что войны оно категорически не хочет. И это вызывает в провоенных каналах понятную ярость и понятную тревогу за будущее: одно дело быть ветераном «народной войны», другое — услышать в свой адрес так знакомое многим «мы вас туда не посылали».

Самый острый такой текст на минувшей неделе опубликовал в своем канале «Рамзай» заместитель главного редактора газеты «Завтра», постоянный член «Изборского клуба» и военный эксперт Владислав Шурыгин: «Хотел сказать несколько слов о нашем главном враге. Не о США, не о НАТО, и даже не о ВСУ. <...> Я о другом враге. О тупом, глухом и безразличном ко всему чиновнике, которому глубоко плевать на все, кроме собственного кармана, собственного кресла и воли вышестоящего начальника, от которого зависит его благополучие. <...> О заплывающем жиром обывателе, которому всем своим пылом служит государство, обеспечивая ему комфортную жизнь, с возможностью вывести свой семейный прайд в Турцию и пообсуждать под пальмами Мармариса, что в Италии-то было лучше, но вот СВО <…> Главная тема [их разговоров] — когда же там замирение будет?»

Шурыгин — один из самых лояльных власти авторов, которого никак нельзя отнести к называемым презрительно «всепропальщикам» (условный Игорь Стрелков и его товарищи типа полковника Виктора Алксниса). Если уж и пытаться как-то классифицировать канал «Рамзай», то он значительно ближе к позиции «охранителей» — то есть к официальной пропаганде, у которой все идет по плану. И вот именно Шурыгин пишет о том, что главный враг российской армии — это «заплывший жиром» гражданин России и российский же чиновник.

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Пост Шурыгина моментально разошелся по Z-пространству. Его перепостили десятки каналов. Но что самое любопытное, об этом посте написал депутат Андрей Гурулев: «Прочитайте, я со многими вещами согласен, написано жестко, но откровенно». А ведь в тексте Шурыгина довольно подробное перечисление всех главных тем Z-пространства: избыточные потери, командиры, которые гонят, как скот, солдат на штурмы ради наград и повышений. Тотальная нехватка всего и главное — постоянное вранье. Все это перечисляет автор в своем уже нашумевшем тексте: «Два с половиной года идет война, а на фронте до сих пор вранье и показуха цветут, как опиумный мак в таджикском огороде».

На текст Шурыгина ответила корреспондент «АиФ» Екатерина Ларина, ведущая свой небольшой Z-канал под названием «Позывной “Августа”» (канал Шурыгина этот ответ тоже репостнул):

«Ни про какую консолидацию общества спустя больше двух лет после начала войны речь вообще не идет. По ТВ и радио по-прежнему львиную долю эфирных сеток занимают развлекательные программы. А знаете почему? Потому что “пипл хавает”, потому что рейтинги, а значит, это эфирное непотребство приносит бабки. Потому что кому-то, отвечающему за внутреннюю политику, так же похер до происходящего, как этому пиплу».

И это главная мысль, объединяющая всех упомянутых в колонке Z-авторов: их мечта - покончить с мирной и комфортной жизнью сограждан. Чтобы вся страна жила войной, плела маскировочные сети, стояла в очередях в военкоматы. Не развлекалась, не отдыхала, не работала на мирных работах — а жертвовала всем ради «победы».

«Пидарасы масквичи поехали на курорты, на заправках ни поссать, ни заправиться. А говорят, в пехоте некомплект личного состава. Тут на каждой заправке батальон можно найти. <...> Кто сегодня едет по М4 на курорты — все пидоры. Не важно, откуда они родом», — пишет автор канала No Pasaran, волонтер, занимающийся доставкой на фронт комплексов динамической защиты (КДЗ) для танков.

Если аккуратный автор «Рамзай» все-таки в своем эмоциональном тексте пишет о некоем абстрактном чиновнике, то автор канала «Окопная грязь» по сути обвиняет в сложившемся положении дел руководство страны (хотя имен тоже не называет): «У нас сделали ставку на то, чтобы воевать с минимальными рисками для стабильности общества. Правда, для этого придется взвалить всю ношу войны на пускай небольшое, но абсолютно закрепощенное количество своих граждан. Ничего, потерпят солдатики. Солдатики терпят. Солдатиков остается с каждым месяцем меньше».

Z-художник DaZbastaDraw, комментируя первое заседание суда по делу об «осквернении стихийного мемориала ветеранам СВО на Варварке», пишет: «Может быть, для кого-то это и новость, но враг давно уже не находится по ту сторону линии фронта. Он уже рядом. Кривя губы, провожает презрительными взглядами буквы Z на шевронах и машинах. Демонстративно отворачивается, завидя военную форму в общественных местах. Проявляет свою “антивоенную» позицию”».

«Похуй большинству, как было похуй, так и есть», — резюмирует автор канала «РосгVардеец». «Для них война оооочень далеко, прям очень. Их не тревожит завтрашний день, он у них все равно наступит в своем мирке. Говорят так виновато, мол, я не очень интересуюсь темой войны. Да и вообще все по кайфу».

В январе прошлого года я написал для «Холода» колонку «О чем ноет Захар Прилепин». Это был текст о том, что российская культура прилагает все мыслимые усилия, чтобы не запачкаться в войне, а Росгвардии подполковника Прилепина такое положение дел чрезвычайно печалит. Прошло полтора года, и на этой неделе Прилепин тоже ныл, и снова на ту же тему — отсутствие интереса к Z-культуре со стороны сограждан и руководителей театров и телеканалов. Не хотят читать Проханова и слушать Чичерину. Свой пост Прилепин закончил словами: «Тут какой-то вывод должен быть. (Выводов не будет.)».

Мы же, мне кажется, вывод сделать как раз можем. Формируется новый нарратив войны, в котором противники и враги — это граждане России, которые хотят мирной жизни. Довольно важный вывод.