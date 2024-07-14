Не на ту напали

6 сентября 2006 года на Сьюзен Кунхаузен — 51-летнюю медсестру отделения неотложной помощи больницы в Портленде — было совершено нападение. Неизвестный пробрался к ней в дом и попытался забить молотком. Сьюзан удалось спастись, а заказчика — ее мужа — нашли благодаря записи в ежедневнике нападавшего.

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Когда вечером Сьюзен Кунхаузен вернулась со смены, она сразу поняла, что до нее кто-то уже побывал в ее доме. Еще с улицы она заметила: шторы на окне спальни, которые она раздвинула утром, были задернуты. Зайдя в дом, Сьюзен обнаружила, что сигнализация отключена. Тайну проникновения объяснила записка от мужа, с которым Сьюзен не жила уже год. Майк писал, что уехал отдохнуть на побережье и вернется через пару дней.

С мужем Сюьзен связывали долгие и сложные отношения — в прошлом году после 17 лет брака она выставила его за дверь, а недавно наконец решилась подать на развод. Несмотря на злость из-за того, что муж без ее ведома приходил в ее дом, Сьюзен не подумала вызывать полицию, ведь это был не кто-то чужой, а Майк.

После тяжелой смены в отделении неотложной помощи ей хотелось отдохнуть, и она зашла к себе в спальню. Там ее ждал незнакомец. Его длинные волосы были собраны в хвост, глаза скрывала низко надвинутая кепка. В руках он держал молоток. Ни сказав ни слова, незнакомец бросился на Сьюзан.

Тот, кто ищет не просто «стройняшку»

По словам друзей и знакомых, Сьюзен Кунхаузен была жизнерадостным и общительным человеком. Она любила пошутить, обладала самоиронией и регулярно посещала стендап-шоу. У нее было непростое детство — родители разошлись, когда Сьюзен училась во втором классе. Она взрослела, переезжая с места на место, живя то с матерью, то с отцом. «Мои родители любили меня, но не могли объяснить, как построить счастливый брак», — рассказывала Сьюзен.

Окончив школу, она отучилась на медицинского работника и в начале 1980-х обосновалась в штате Орегон. Сначал она поселилась в небольшом городке Кус-Бэй, расположенном неподалеку от тихоокеанского побережья, а затем переехала в самый крупный город штата — Портленд.

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В 1988 году друг и мать Сьюзен заплатили за публикацию шуточной рекламы в портлендском таблоиде Willamette Week. В объявлении говорилось: «Одинокая 33-летняя женщина с избыточным весом, но не поставившая на себе крест, ищет того, кто хочет от отношений больше, чем просто “стройняшку”».

Вскоре на объявление откликнулся 39-летний разведенный мужчина по имени Майк. Он написал, что ему нравится проводить время на природе — лазать по пещерам и гулять на закате по пляжу. Сьюзен такое описание понравилось, и у них с Майком начался роман по телефону. Сьюзен узнала, что Майк был сиротой, усыновленным еще в младенчестве, а также что он прошел через Вьетнамскую войну. «У него был приятный голос, — вспоминала она. — Мы разговаривали по телефону каждый день в течение трех недель, прежде чем наконец увидеться вживую».

Дерьмовый бутерброд

Впервые они встретились в феврале 1988 года в саду рододендронов Crystal Springs в Портленде. Отношения развивались стремительно, и к Рождеству того же года они уже сыграли свадьбу. «Моей целью было найти спутника жизни», — рассказывала Сьюзен.

Майк, работавший уборщиком, открывался жене постепенно. Он рассказывал ей, что никогда не был по-настоящему счастлив. «Его жизненная философия заключалась в том, что жизнь — это дерьмовый бутерброд: каждый день ты откусываешь от него по кусочку, пока не придет время умереть», — говорит она.

Сьюзен и Майк. Фото: Lauren’s Legends / YouTube

Вскоре их отношения начали портиться. Сьюзен рассказывала, что Майк стал угрюмым и раздражительным и начал думать, что все хотят причинить ему вред. Со временем он становился все более замкнутым и агрессивным. Он много курил, постоянно контролировал Сьюзен и срывался на нее, даже когда она делала мелкие покупки.

Он объяснял это тем, что не любит быть в обществе из-за тяжелых воспоминаний, связанных с войной во Вьетнаме. Сьюзен надеялась, что помощь специалиста сможет исправить ситуацию. «Мы посещали психолога, и на какое-то время ему становилось лучше, но потом он снова впадал в уныние», — рассказывала Сьюзен.

В конце концов, после 17 лет брака и более 15 тысяч долларов, потраченных на психологическую помощь Майку, Сьюзен решила, что с нее хватит. «Он был мне дорог, но я больше не могла с ним жить, — говорила она. — Я хотела снова стать счастливой».

В сентябре 2005 года Сьюзен выгнала Майка из дома. Он переехал к своему отцу, но не хотел расставаться с ней. Майк настаивал, чтобы Сьюзен подписала что-то вроде брачного контракта, в котором было сказано, что они снова будут вместе, если обратятся за помощью к психологу. «Я сказала, что не буду ничего подписывать», — объясняла Сьюзен.

В июле 2006 года Сьюзен сообщила Майку, что хочет развестись. Для Майка, который вдобавок только что потерял работу, это стало серьезным ударом. Сьюзен старалась сохранить дружеские отношения, но поведение ее бывшего мужа становилось все более назойливым. Он продолжал говорить ей, что не может смириться с расставанием.

Скажи или умри

Вечером 6 сентября 2006 года Сюьзен Кунхаузен боролась за свою жизнь. Нападавший уже несколько раз ударил ее молотком по голове — лицо Сьюзен заливала кровь. Она звала на помощь, но никто из соседей не слышал ее криков.

Она была физически сильной и крупной женщиной. К тому же на работе ей часто приходилось силой удерживать буйных пациентов. Медсестры, которые регулярно оказывали неотложную помощь, тренировались в самообороне на случай, если больные будут оказывать сопротивление. «Я знала, что мне нужно собраться с силами. Я вспомнила совет: если у кого-то есть оружие, надо подойти к нему поближе, чтобы уменьшить силу удара, — рассказывала Сьюзен. — Несмотря на мое сопротивление, он не испугался. Напротив, он злорадно улыбнулся мне».

В борьбе Сьюзен кусала мужчину, надеясь, что следы ее зубов помогут опознать его в случае ее смерти. Одновременно с этим она пыталась обыскать его карманы в поисках удостоверения личности, которое можно было бы подбросить под кровать, стул или комод — тогда полиция точно смогла бы найти его.

Внезапно ей удалось выхватить молоток из рук убийцы. Сьюзен повалила его на пол, взобралась сверху и несколько раз ударила мужчину по голове, но он смог снова подняться. В этот момент Сьюзен подумала, что теперь ей точно конец.

«Я не знаю, что произошло: то ли я схватила его за ногу, то ли он сам споткнулся, — вспоминала она. — Но в какой-то момент я снова оказалась сверху. Я схватила его за горло и начала душить, выкрикивая: “Скажи мне, кто тебя послал?! Скажи или умри!”».

Но убийца уже не мог произнести ни слова. Его лицо сначала покраснело, а затем стало фиолетовым — Сьюзен сломала ему трахею. «Я поняла, что он мертв, и побежала к дому соседа, чтобы вызвать полицию», — говорила Сьюзен.

Ссадины и синяки на лице Сьюзен после нападения. Фото: Crime Talk / YouTube

Убийца и заказчик

Полиции Портленда понадобилось совсем немного времени, чтобы выяснить личность нападавшего. Им оказался 59-летний Эд Хаффи — ветеран войны во Вьетнаме, вышедший из тюрьмы всего за три года до нападения на Сьюзен. Девять лет за решеткой он провел за организацию убийства своей бывшей девушки.

На следующий день после нападения Сьюзен нашла в подвале своего дома рюкзак Хаффи и передала его в полицию. В рюкзаке был сироп Hershey's, 200 долларов наличными, лекарства от диабета, ежедневник и платежная квитанция на имя нападавшего. В ежедневнике была запись от 4 сентября 2006 года: «Позвонить Майку». Ниже был указан номер мобильного телефона мужа Сьюзен.

Полиция быстро установила связь между нападавшим и Майком — еще в июле 2004 года последний помог Эду устроиться уборщиком в компанию Fantasy Adult Video, где и сам работал в той же должности. Полиция была уверена, что именно Майк нанял Хаффи для убийства Сьюзен.

Согласно материалам дела, полиция обнаружила, что в день нападения Майк действительно ездил к побережью, но уже ночью вернулся в Портленд. На следующий день он купил револьвер, а спустя два дня оставил в доме своего отца записку: «Все, чего я когда-либо хотел, — это быть любимым. Но каждый раз, когда я это получал, я все портил».

13 сентября Майк Кунхаузен был задержан в гараже медицинского центра Kaiser Sunnyside, где он, по его словам, находился на обследовании. Кунхаузен сказал полицейским, что собирается покончить с собой, поэтому сперва его поместили в психиатрическую лечебницу и только спустя 11 часов арестовали по обвинению в сговоре с целью совершения убийства.

Изначально Майк отрицал свою вину. Он признался только в том, что отключил сигнализацию в доме, но сказал, что Хаффи в него не впускал. 18 сентября в полицию обратился бывший сокамерник Хаффи. Он сообщил, что тот предлагал ему принять участие в нападении и обещал заплатить 5000 долларов за помощь в убийстве Сьюзен.

17 ноября еще один свидетель сообщил полиции, что отвозил Хаффи на встречу с неким мужчиной. Несколько дней спустя он увидел фотографию этого мужчины в новостях — и узнал в нем Майка.

Следователи выяснили, что Майк хотел избавиться от жены, чтобы продать их дом, который стоил около 300 тысяч долларов. Если бы Сьюзен не стало, Майк решил бы свои финансовые проблемы — за несколько недель до нападения он лишился работы. Эдварду Хаффи он предложил 50 000 долларов за убийство Сьюзен.

30 августа 2007 года Майк признал себя виновным в подстрекательстве к убийству Сьюзен. Суд приговорил его к 10 годам заключения. 14 сентября 2014 года он должен был выйти из тюрьмы по УДО, но свободы он не дождался — за 92 дня до своего освобождения он умер от рака предстательной железы.

Новая жизнь

Сьюзен подала на развод на следующий день после того, как Майка арестовали. Она долго не могла прийти в себя после случившегося. Возвращаясь домой, она постоянно меняла маршрут и объезжала квартал, если ей казалось, что за ней следят. Чтобы при необходимости постоять за себя, она научилась обращаться с огнестрельным оружием.

Несмотря на то, что с момента нападения прошло уже много лет, в 2012 году в эфире ток-шоу Anderson Live она признавалась, что чувствует себя ужасно после того, как ей пришлось убить человека. Люди, узнав ее историю, поддерживали Сьюзен: они присылали ей письма, открытки и подарки.

В конечном итоге Сьюзен смогла пережить травму и начала общественную деятельность. Она давала множество интервью, в которых рассказывала свою историю и пыталась убедить людей, что бороться нужно в любой ситуации.

В 2017 году Сьюзен в сотрудничестве с окружной прокуратурой Портленда разработала сайт, где жертвы насилия могли получить помощь.

«Чем больше времени проходит после травмы, тем легче становится. Мне грустно, что наш брак не сложился и что он умер в тюрьме, вдали от всех, кто когда-либо его любил. Но сейчас я радуюсь каждому новому дню», — говорит Сьюзен.