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Вооруженные талибы подвергли женщину групповому изнасилованию и использовали видео для шантажа

15:28 • 03.07.2024

Афганскую активистку и защитницу прав человека подвергли групповому изнасилованию в тюрьме Талибана, засняли это на видео и угрожали опубликовать, если она не перестанет критиковать режим. Об этом пишет британская газета The Guardian, в распоряжении которой оказалась видеозапись изнасилования. 

На кадрах молодой женщине приказывают раздеться, а затем ее несколько раз насилуют двое мужчин. Как пишет издание, на видео, которое снято на телефон одним из вооруженных мужчин, активистка пытается закрыть лицо руками, а один из насильников толкает ее, когда она медлит с выполнением приказов. В какой-то момент один из мужчин говорит: «Все эти годы тебя ебали американцы, теперь наша очередь». 

Сама женщина рассказала изданию, что ее задержали за участие в акции протеста против режима талибов, а затем изнасиловали в тюрьме. С тех пор она покинула Афганистан. Находясь уже за пределами страны она продолжила высказываться против режима талибов. После этого ей прислали видео с ее изнасилованием, потребовав замолчать. 

«Если ты продолжишь говорить что-нибудь плохое об Исламском Эмирате, мы опубликуем это видео», — сказали ей. 

Сама женщина считает, что насилие над ней было снято специально, чтобы затем шантажировать ее публичным позором. 

Это не первый случай сексуализированного насилия над женщинами, о котором стало известно The Guardian. На прошлой неделе газета писала о двух женщинах, избитых и изнасилованных за нарушение действующих в Афганистане законов о ношении хиджаба. Тело одной из них нашли в канале через несколько недель после ее задержания талибскими силовиками. 

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