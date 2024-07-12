Путин повысил налоги россиянам и бизнесу

С Нового года россияне будут платить повышенный налог на доходы, юрлица — повышенный налог на прибыль, а гостиницы и отели — новый туристический налог. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Граждане России перейдут на пятиступенчатую систему уплаты НДФЛ. Действовавшая с начала нулевых ставка 13% сохранится только у тех, кто получает до вычетов меньше 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона в год).

15% придется платить при доходе от 200 тысяч до 414,7 тысяч рублей в месяц (до 5 миллионов рублей в год);

18% — при доходе от 416,7 тысяч до 1,67 миллионов в месяц (от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год);

20% — при доходе от 1,67 до 4,17 миллионов в месяц (от 20 миллионов до 50 миллионов рублей в год);

22% — при доходе выше 4,17 миллионов рублей в месяц (выше 50 миллионов рублей в год).

Ставку выше 13% надо будет платить не от всей суммы, а с той ее части, что превышает минимальный порог (200 тысяч рублей в месяц).

Изменения в шкале НДФЛ не коснутся «доходов участников специальной военной операции», а также надбавок и дополнительных выплат для россиян, работающих в регионах Крайнего Севера «и других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями».

Вместе с налогом для физлиц повышается и налог на прибыль организаций — вместо 20% с 1 января все юрлица должны отдавать в казну 25%.

Региональные и муниципальные власти получат право с 2025 года заменить курортный сбор местным туристическим налогом. Налог, как сейчас сбор, обязаны платить любые гостиницы, отели, дома отдыха, пансионаты — за каждого оплатившего проживание постояльца. Сейчас курортный сбор действует только в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, аннексированном Крыму и на федеральной территории «Сириус» (одноименный, самый южный, поселок Краснодарского края). Максимальный размер сбора — 100 рублей за сутки.

Предложение брать больше налогов с россиян президент Владимир Путин огласил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Проект закона появился в конце апреля и был назван «налоговой реформой».

Доходы госбюджета благодаря повышению налогов составят, начиная с 2025 года, 2,6 триллиона рублей ежегодно, утверждалось в пояснительной записке к законопроекту.

Владимир Путин месяц назад назвал зарплату в 200 тысяч рублей «доходом основной части россиян». Одновременно Минфин успокаивал, что изменения затронут всего 2 миллиона человек — из 64 миллионов плательщиков НДФЛ.

Фактически прогрессивная шкала НДФЛ действует уже с 2021 года. Россияне с доходом выше 5 млн рублей в год обязаны платить не 13%, а 15% налога с суммы превышения. С 2002 по 2020 годы в стране действовала плоская шкала НДФЛ. С 1992 по 2001 годы граждане Российской Федерации платили налог на доходы по шкале от 12% до 35%.

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