Минфин предложил вариант прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу налогов (НДФЛ) на доходы физических лиц со ставкой от 13% до 22%, сообщает ТАСС. Соответствующее поправки были внесены ведомством на рассмотрение правительства. В случае одобрения они вступят в силу с 2025 года.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Согласно предложению ведомства, прогрессивная шкала налогов коснется всех, чей доход превышает 2,4 миллионов рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. При доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей в год налог составит 15%. Для людей с доходами от пяти до 20 миллионов рублей — 18%. Для тех, чей доход находится в диапазоне от 20 до 50 миллионов рублей — 20%, а чьи доходы превышают 50 миллионов рублей — 22%.

Для граждан с меньшим месячным доходом ставка НДФЛ останется прежней — 13%.

Отмечается, что люди будут платить повышенный налог не со всего дохода, а только с суммы, превышающей порог. Вводимые изменения коснутся 3,2% трудоспособного населения страны, что составляет примерно 2 миллиона человек. При этом изменения не коснутся участников войны в Украине, сообщают «Ведомости», а для семей с двумя и более детьми будут возвращать уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13% — их ставка НДФЛ фактически будет равна 6%.

Кроме того, ставка налогообложения доходов от депозитов и реализации ценных бумаг также составит 13% при сумме до 2,4 миллионов рублей и 15% — при доходе свыше этой суммы.

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