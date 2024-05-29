Представлена самая масштабная налоговая реформа в современной истории России

Доходы государства от предложенных Минфином изменений в налоговом законодательстве составят 2,6 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансово-экономические обоснования законопроекта.

Как отмечает издание, 2,6 триллиона — это 7,7% дохода федерального бюджета на 2025 год, которые Минфин планирует получить за счет прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на прибыль и ренту и других налоговых ставок.

Ведомство предложило пятиступенчатую шкалу для НДФЛ взамен действующей на данный момент двухступенчатой:

13% при доходах до 200 тысяч рублей в месяц;

15% для части дохода в диапазоне 200 – 416,7 тысяч рублей в месяц;

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тысяч – 1,67 миллиона рублей в месяц;

20% для части дохода в диапазоне 1,67 – 4,17 миллиона рублей в месяц;

22% при доходах свыше 4,17 миллиона рубле в месяц.

Владимир Путин объяснил предложение ввести такую систему налогообложения «более справедливым распределением налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Повышенные налоги будут идти в дополнение к тем, которые люди уже платят. Минфин считает, что «после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими странами». При этом, к примеру, во Франции и Германии существует необлагаемый налогом минимум дохода, не превышающий 10 тысяч евро в год.

Кроме того, Минфин предложил не менять налоговую шкалу для дивидендов, процентных доходов по депозитам и доходов от продажи ценных бумаг. Ведомство объяснило это тем, что «прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%. Сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка».

Поправки к налоговому законодательству Минфин внес в кабинет министров 28 апреля. Прогрессивная шкала налогообложения уже применялась в России с 1992 по 2001 годы. Тогда минимальная и максимальная ставки составляли 12% и 35%. К 2000 году в налоговой системе было три ступени, однако вскоре российское правительство утвердило плоскую шкалу.

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