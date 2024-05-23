Участникам войны в Украине не будут повышать НДФЛ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прогрессивная налоговая шкала не коснется участников войны в Украине. Об этом сообщает РБК.

Прогрессивная налоговая шкала подразумевает увеличение налога в зависимости от доходов населения. Так, чем больше доход физического лица, тем более высокий налог (НДФЛ) этот человек должен заплатить.

Свое предложение Володин объяснил тем, что участники войны в Украине «защищают страну и получают вознаграждение за подвиги». Он назвал «недопустимым» повышение ставки НДФЛ по отношению к участникам войны.

Идею Володина поддержал глава Минфина Антон Силуанов: «Минфин поддерживает идею не распространять новую прогрессивную шкалу НДФЛ и новые ставки этого налога на доходы участников “СВО”». По его словам, министерство «будет предлагать разумную прогрессию по НДФЛ, чтобы налоговая система РФ была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями».

Силуанов отметил, что в налоговой реформе ведомство должно руководствоваться принципом, при котором изменения в налоговой реформе не коснутся большинства граждан. «При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы», — добавил министр.

Кроме того, Силуанов заявил, что Минфин не планирует поднимать НДС: «Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, не повышать ставки НДС, рост которых может привести к разгону инфляции».

Также Силуанов утверждает, что дополнительные доходы, полученные в результате изменения налоговой системы, должны пойти на повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства и социальную инфраструктуру.

Парламентские слушания по налоговой реформе проходят в настоящее время в Госдуме. Как отмечает «Коммерсантъ», изменения в российской налоговой системе происходят по поручению Владимира Путина.

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