Путин назвал 200 тысяч рублей в месяц зарплатой большинства россиян

Владимир Путин считает, что большинство россиян зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц. Об этом он сказал, выступая на встрече с местными специалистами, в ходе своей первой за 10 лет поездки в Якутск.

«2,4 миллиона рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации», — цитирует Путина ТАСС.

Путин добавил, что именно поэтому правительство выбрало порог в 2,4 миллиона годового дохода для повышения налога на доходы физлиц, которое произойдет в 2025 году.

«По расчетам Минфина, повышение НДФЛ — налоговой нагрузки на граждан — коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков», — сказал Путин.

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По данным Росстата, в 2023 году медианная заработная плата в России составила 46,7 тысяч рублей. Это значит, что половина россиян получает меньше этой суммы. Средняя зарплата в прошлом году составила 75 тысяч рублей.

Цифра в 200 тысяч рублей чаще всего упоминается в разговорах про ежемесячные выплаты российским военным. По словам министра обороны Андрея Белоусова, участники войны в Украине получают минимум 200 тысяч рублей в месяц. Об этом также говорил Владимир Путин.

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«Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и на выплату денежного довольствия. Выплата достаточно приличная с учетом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц», — сказал Путин, выступая перед студентами в Санкт-Петербурге в январе этого года. В некоторых регионах власти предлагают единоразовые выплаты в размере миллиона рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны и поедет воевать в Украину.

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