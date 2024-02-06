Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию перед выборами президента — «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента.

По их словам, точная дата выступления Путина все еще обсуждается. Собеседники издания рассказали, что послание Федеральному собранию станет частью предвыборной кампании Путина в качестве кандидата в президенты.

Ожидается, что в своем выступлении Путин будет говорить о «технологическом, научном, военном» суверенитете России, а также о ходе войны в Украине. «Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов», — рассказали источники газеты.

Они отметили, что полное содержание послания пока неизвестно — Путин лично работает над ним. Также в работе над экономическим блоком выступления принимает участие помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

2 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка послания «ведется», и пообещал «своевременно информировать» о дате выступления Путина.

Президентские выборы в России назначены на 15-17 марта. На момент публикации заметки Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов Владимира Путина, а также Владислава Даванкова от партии «Новые люди», Леонида Слуцкого — от ЛДПР и Николая Харитонова — от КПРФ. 7 февраля ЦИК вынесет решение по кандидатурам Бориса Надеждина, выдвигающегося от партии «Гражданская инициатива», и Сергея Малинковича — от «Коммунистов России».

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