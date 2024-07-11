Страны НАТО начали передачу Украине истребителей F-16

Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первой партии американских истребителей четвертого поколения F-16, заявил Белый дом. До конца лета самолеты начнут эксплуатироваться украинскими Воздушными силами, заверили президент США Джо Байден, премьер-министр Дании Дик Схооф и премьер-министр Нидерландов Метте Фредериксен.

Дания обязалась направить Украине 19 истребителей, а Нидерланды — еще 24. Следующими передавать F-16 собираются Бельгия и Норвегия, говорилось в заявлении. Страны НАТО также пообещали продолжать обучать украинских пилотов. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что собирается выделить на оснащение передаваемых истребителей 300 млн евро — в дополнение к уже зарезервированным 150 млн.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина «в ближайшее время ожидает решения по F-16».

Итого, подсчитали журналисты американского The Wall Street Journal, ВСУ должны получить в этом году более 40 этих самолетов.

Истребитель F-16 Fighting Falcon был разработан американской компанией General Dynamics еще в 70-х годах. Последние десятилетия выпуском занималась корпорация Lockheed.

Украина начала просить у своих союзников боевые самолеты еще в 2022 году. В январе 2023-го президент США Джо Байден категорически отверг идею передавать ВСУ любые самолеты, в том числе F-16. Однако постепенно мнение стран НАТО менялось. К концу 2023 года вопрос был решен положительно. Началась подготовка пилотов и наземного технического персонала. В начале весны были готовы первые десять специалистов.

Для обслуживания одного F-16 требуется восемь человек, не считая двух пилотов, уточнил командующий Военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столлман.

1 мая официальный представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объявил, что первые F-16 ожидаются в Украине «после Пасхи», которая выпадала на 5 мая. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что первые западные истребители Украина получит летом.

Владимир Путин еще в марте выступил с угрозами дружественным Украине государствам. Если переданные ВСУ F-16 начнут вылетать на боевые задания с аэродромов любых других стран — Россия, пригрозил президент, будет считать эти страны легитимной целью для ударов своим оружием.

В начале июня начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что некоторая часть переданных западными союзниками F-16 действительно разместится на базах за границей. Это позволит сберечь технику и тренировать летчиков, объяснил высокопоставленный военачальник.

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