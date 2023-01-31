Вашингтон не будет передавать Киеву истребители 

США не будут передавать Украине истребители F-16. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что Вашингтон уже поставляет Киеву необходимое вооружение.

«Уже отправляются значительные объемы помощи, и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы. Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной», — отметил он.

Сегодня стало известно, что Вашингтон отправил Киеву первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщили в транспортном командовании вооруженных сил США.

Как отмечал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Украине необходимы около 180 истребителей. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Нидерланды допустил поставки истребителей Украине. В то же время глава Минобороны ФРГ Борис Писториус напротив говорил о том, что такие поставки невозможны.

Ранее власти Германии сообщили, что вместе с союзниками собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Президент США Джо Байден следом объявил, что Вашингтон отправит Киеву 31 танк M1 Abrams.

Источник: Reuters, CNN, Strana.today, BFM TV, USTRANSCOM

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