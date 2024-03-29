Россия угрожает бомбить базы НАТО с F-16

Владимир Путин предупредил, что если истребители F-16, переданные Украине, будут запускать из третьих стран — стран Евросоюза, — то эти страны станут «легитимной целью» для российских атак. С таким заявлением он выступил перед пилотами ВВС РФ, уточнив, что Россия не планирует вторгаться в западные страны, несмотря на слова западных политиков.

По мнению подполковника шведской армии Йоакима Паасикиви, такая риторика Путина — очередная эскалация, которая потенциально может привести к полномасштабной войне России и НАТО. Тем более что Путин пообещал: Россия при планировании боевых действий будет «учитывать» тот факт, что истребители F-16 могут быть носителями ядерного оружия.

Угроза нападения России на страны Запада в случае победы над Украиной — один из главных аргументов украинского правительства в попытках убедить США в необходимости передачи большего количества военной помощи. Передача истребителей — часть этой военной помощи, которую обещали поставить США. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что только Нидерланды обещали 42 истребителя F-16, а Дания — 19. Норвегия и Бельгия также обещали передать истребители, но точное количество еще не называли. В начале марта 2024 года курс базовой подготовки прошли первые 10 летчиков — теперь они перейдут к продвинутому курсу. К лету, вероятно, будут готовы четыре пилота, которые проходят обучение в США.

Заявления Путина, по мнению Паасикиви, следует рассматривать как свидетельство того, что Россия опасается введения F-16 на поле боя, так как они могут значительно усилить боевую мощь Украины.

Для использования F-16 необходимы высококачественные взлетно-посадочные полосы и укрепленные ангары, чтобы защитить их от бомбардировок, когда они припаркованы на земле. Россия с высокой вероятностью предпримет попытку атаковать припаркованные истребители. При этом остается неясным, сколько украинских воздушных баз способны защитить истребители от потенциальных атак.

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