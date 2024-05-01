Названы сроки появления на фронте истребителей F-16

Первые поставленные Западом Киеву истребители F-16 появятся в Украине «после Пасхи», которая в этом году выпадает на 5 мая. Об этом представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал в эфире украинского канала Ранок.LIVE.

«Конечно, мы не загадываем эти все сроки. Уже несколько раз менялась эта дата. Поэтому мы ждем. Когда они зайдут в Украину, мы обязательно об этом поговорим», — добавил он.

Ранее Евлаш говорил, что Украина ждет поставок первых обещанных Западом F-16 уже в этом году. По его словам, в ожидании этих самолетов Киев активно готовит необходимую для них инфраструктуру, а также защищенные от российских ударов места базирования.

Он также сообщал, что летать на F-16 тренируются две группы украинских пилотов. Одновременно в ВСУ разрабатывают сценарии применения новых самолетов, характеристики которых позволяют использовать их в широком спектре военных операций.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что первые западные истребители Украина получит летом 2024 года.

В конце апреля бельгийские премьер-министр Александр де Кро и министр обороны Людивин Дедондер заявили, что их страна передаст Киеву F-16 уже в 2024 году, а не в 2025, как планировалось ранее.

По подсчетам американской газеты The New York Times, всего Украина должна получить 45 истребителей F-16 от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии. При этом по данным издания, к июлю, когда должны завершить свое обучение 12 украинских пилотов F-16, Украина будет располагать только шестью такими машинами.

Читать еще Россия ежедневно добивается успехов на фронте Украина все еще может сдержать наступление ВС РФ, хотя ВСУ оказались в зависимости от поддержки Запада

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.