Часть переданных Украине истребителей F-16 разместят на авиабазах в других странах

Киев разместит часть истребителей F-16, которые ему передали западные союзники Украины, на авиабазах в других странах. Об этом украинскому изданию «Цензор.нет» заявил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

По его словам, такая мера поможет защитить самолеты от российских ударов и позволит использовать их для обучения пилотов.

«Для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — пояснил Голубцов.

В начале июня западные СМИ сообщили, что Киев недоволен темпами подготовки украинских летчиков для полетов на F-16. Как сообщалось, Киев готов был отправить в США для обучения сразу 30 пилотов, однако американская сторона оказалась готова подготовить к сентябрю 2024 года лишь 12 из них.

Более того, возможности центров подготовки в Румынии и Дании также оказались недостаточными для обучения необходимого, с точки зрения Киева, количества летчиков.

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Передать Киеву более 60 истребителей F-16 американского производства до конца лета 2024 года обещали Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. При этом Владимир Путин уже угрожал ударами по авиабазам в странах НАТО, если переданные Киеву истребители будут базироваться там. С таким заявлением он выступил перед пилотами ВВС России, уточнив, что Россия не планирует вторгаться в западные страны, несмотря на слова западных политиков.

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