Тайны Су Хун

В небольшой китайской деревне с разницей в два дня исчезают братья Лю. Полиция мешкает, но начинает расследование. Вскоре серия сообщений от одного из пропавших приводит их к дому местной жительницы. Семь лет ей удавалось скрывать свои преступления и подстраивать все так, чтобы жертв даже не начинали искать.

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27 апреля 2010 года несколько китайских рабочих из деревни Синхуа зашли пообедать в столовую. В тот день для них должен был готовить 65-летний местный житель Лю Сююнь — повар, устроившийся туда всего три дня назад, — но на кухне его не оказалось. Возмущенные рабочие начали искать повара, но его нигде не было.



Не найдя его ни в столовой, ни поблизости, один из рабочих пошел к его дому. Он несколько раз прокричал имя Сююня, но ему никто не ответил. Осмотревшись, рабочий увидел приоткрытую дверь — в доме горел свет, но внутри никого не было. Сююнь был холостяком и жил один, поэтому о его пропаже местные жители сообщили его младшему брату, 46-летнему Лаолю.



Лаолю начал поиски в тех местах, где его брат бывал чаще всего, но так и не смог его отыскать. В конце дня он пришел в полицейский участок и подал заявление о пропаже брата.



Через два дня жители деревни обратили внимание, что свет в доме Лаолю не гаснет, а входная дверь приоткрыта. Как и в случае с Сююнем, соседи обнаружили, что дома Лаолю не оказалось. Он всегда носил с собой мобильный телефон, но никто из соседей не смог до него дозвониться.



Изначально следователи предполагали, что Сююнь уехал в другую деревню, чтобы найти работу получше, но пропажа Лаолю побудила их начать полноценное расследование. Полицейские из Синхуа обратились за помощью к коллегам из соседних деревень. 7 мая, через 10 дней после пропажи Сююня, они сформировали оперативную группу, которая занялась поисками братьев.

Странные сообщения

В отличие от Сююня, который большую часть времени проводил в одиночестве, Лаолю, работавший на ферме, был другом многих жителей деревни. Именно поэтому в поисках зацепок первым делом полицейские изучили историю его звонков. Они обратили внимание, что Лаолю часто общался по телефону, но в один момент звонки резко прекратились. Последние два звонка в день его пропажи были адресованы 40-летней Су Хун — управляющей маленькой деревенской клиники.

Хун жила в небольшом доме, который ранее принадлежал ее покойным родителям, и воспитывала четырех детей. Она рассказала полиции, что год назад заняла у Сююня пять тысяч юаней и еще 10 тысяч у его брата (что примерно равно 420 тысячам рублей по курсу того времени), чтобы оплатить лечение детей. По словам Хун, она позвонила Лаолю, чтобы вернуть последнюю часть долга. Они встретились, Хун расплатилась с Лаолю и после этого больше его не видела.



После беседы с Хун полиция обыскала всю деревню и ее окрестности. Они искали автомобили, зарегистрированные в других регионах, и другие зацепки. Первые три дня поисков никак не продвинули расследование, пока 10 мая сестра Лю не получила от Лаолю сообщение: «Я случайно убил брата. Мы поссорились, когда я сказал, что поеду в Шаньдун, чтобы навестить его сына. Я его толкнул, и он ударился головой о дверной косяк. Потом у него пропал пульс. Я испугался, что меня поймают, и уехал».

После этого сообщения, которое сестра показала полицейским, они провели обыск в домах обоих братьев. Криминалисты не обнаружили ни следов борьбы, ни отпечатков пальцев, ни следов крови на дверях. В доме Лаолю следователи нашли три тысячи юаней и его документы. Они пришли к выводу, что если бы он действительно хотел скрыться, то взял бы их с собой.

В течение недели сообщения от Лаолю приходили еще нескольким его родственникам, о чем они докладывали полицейским. В каждом из них он признавался в убийстве брата. Полицию насторожило, что текст был написан без опечаток и с правильным использованием знаков препинания — по словам близких Лаолю, он был малограмотным и не смог бы самостоятельно написать текст без ошибок.

Полицейские еще несколько раз звонили по его номеру, но он был недоступен. Следователей насторожило, что первое сообщение пришло вскоре после их разговора с Су Хун.

Потайной погреб

Подозрения полицейских усилились после того, как третий брат Лю (всего в семье было шесть детей) вспомнил, как однажды Лаолю был сильно пьян и сказал: «Если я умру, это будет дело рук Су Хун». 19 мая следователи вернулись, чтобы допросить Хун еще раз. Изначально она была спокойна, но занервничала после того, как один из полицейских спросил, есть ли у нее на участке погреб.

В северо-восточных деревнях Китая погреба для хранения овощей есть практически в каждом домохозяйстве, но Хун настаивала, что на ее участке никакого погреба нет. Полицейские обыскали ее двор и нашли вход, спрятанный в зарослях сорняка.

Как только полицейские открыли люк, они сразу же почувствовали неприятный запах. Было видно, что погреб давно не использовался по назначению. Внутри были свалены пластиковые пакеты, грязная одежда и человеческие фекалии. Там же лежали два свертка — что-то большое было завернуто в новые простыни. Прежде чем развернуть их, полицейские надели специальную экипировку и противогазы — в простынях оказались полуразложившиеся тела Лаолю и Сююня.

Полицейский и погреб

В этот же день Хун поместили под стражу. Новость о ее аресте сразу же разошлась по всей деревне. Многие местные жители отказывались верить в то, что Хун способна на жестокие убийства — согласно судебно-медицинской экспертизе, оба брата были задушены.

После ее ареста следователи искали дополнительные улики и орудие преступления. Осмотрев погреб еще раз, вместо оружия они нашли человеческий скелет. ДНК-тест показал, что он принадлежал женщине по имени Ли Сюэин — жене брата Хун, пропавшей за пять лет до этого.

Несчастный брак

Су Хун родилась в 1970 году и росла в небогатой семье фермеров вместе со своим младшим братом и сестрой. После школы она поступила в медицинский колледж и несколько лет проработала в больнице. В 24 года Хун вышла замуж за своего одноклассника и ради семейной жизни пожертвовала карьерой.

Муж почти сразу же изменил Хун. Она хотела подать на развод, но родители отговорили ее — в то время, в середине 1990-х годов, в провинциальном Китае развод считался чем-то постыдным и мог испортить репутацию семьи. Несмотря на измены мужа, в семье родилось двое детей. Хун верила, что рождение младшей дочери поможет ей наладить отношения с мужем, но, когда их дочери исполнилось девять месяцев, муж уехал в другой регион на заработки.



Хун осталась одна и без финансовой поддержки мужа. Она была вынуждена вернуться в дом своих родителей в Синхуа. В деревне Су открыла небольшую частную клинику и продолжила заниматься медициной. Кроме своих детей, Хун обеспечивала родителей и племянников, которые жили вместе с ней. Клиника приносила недостаточно денег, поэтому Хун приходилось подрабатывать трактористкой на ферме.



В 2001 году она узнала, что ее муж завел роман и ждет ребенка от другой женщины. Хун была разбита. Она поняла, что ее муж окончательно ушел из семьи, и все же подала на развод.

Первые убийства

О том, как она начала убивать, Су Хун рассказала во время первого допроса после задержания. В феврале 2003 года в Синхуа вернулась ее родная сестра — Су Цзин. В то время она была замужем за мужчиной по имени Ян Бинтао. Сестра Хун рассказала, что Бинтао регулярно избивал ее. Хун была невероятно зла на него и спрятала сестру в своем доме. На следующее утро, когда Бинтао пришел к ним домой, чтобы найти свою жену, его встретила Хун.

Она просила Бинтао уехать, но тот наотрез отказался и в ответ начал угрожать Хун и ее семье. Конфликт начал разгораться. В какой-то момент Хун взяла пивную бутылку и ударила Бинтао ей в висок. Он упал на землю. Из пробитой головы пошла кровь. Через 10 минут Бинтао умер.

Хун сразу же позвонила своему отцу и рассказала о случившемся. Отец не стал винить свою дочь и вызывать полицию. Вместо этого он положил тело Бинтао в телегу, накрыл сорняками, облил бензином и сжег. Хун, в свою очередь, взяла телефон убитого и написала его семье, что он якобы поехал в другую провинцию и не собирается возвращаться, пока не заработает достаточно денег. Эта версия показалась его семье настолько убедительной, что за семь лет, прошедших с момента убийства до задержания Хун, никто так и не заявил о его пропаже.

В 2005 году Хун услышала от своей матери, что жена ее брата — Ли Сюэин — изменила ему и их брак был на грани распада. В это время воспитанием их детей занималась Хун — они жили у нее. В ноябре Сюэин приехала в дом Хун и потребовала от нее 14 тысяч юаней, которые той дали на воспитание детей. Это настолько разозлило Хун, что она задушила Сюэин, как только та легла спать.

После этого она написала письмо от имени Сюэин, в котором говорилось, что она якобы уехала с другим мужчиной. Эта версия также ни у кого не вызвала подозрений, и Сюэин никто не искал. Именно ее скелет полицейские нашли в погребе в 2010 году.

Братья-насильники

Несколько лет Хун вела размеренную жизнь и не вспоминала об убийствах. Но однажды ей пришлось одолжить деньги на лечение дочери у братьев Лю. У Хун не было возможности выплатить весь долг сразу — из-за этого братья стали ее преследовать. Однажды к ней домой пришел Сююнь и, узнав, что денег снова нет, изнасиловал Хун. За такой «платой» он стал приходить регулярно. Вскоре к систематическим изнасилованиям присоединился и Лаолю.



Спустя некоторое время Хун узнала, что беременна. Втайне ото всех она сделала аборт: женщина понимала, что станет изгоем, если кто-то в деревне об этом узнает. Хун больше не могла выносить такого унижения и начала обдумывать план мести.

27 апреля 2010 года она пригласила Лю Сююня к себе домой и сказала, что готова вернуть ему долг. Предварительно она растерла 16 таблеток снотворного и разложила их по двум капсулам. Когда Сююнь приехал, она соблазнила его и убедила, что в капсулах виагра. Он упал в обморок почти сразу после того, как принял таблетки.



Хун взяла веревку и задушила его. После этого она завернула тело в простыню и сбросила в свой погреб. Три дня спустя она использовала тот же метод, чтобы убить Лаолю.



На допросе после задержания Хун говорила полицейским, что не понимает, почему все мужчины в ее жизни так жестоко с ней обращаются.



Суд над Су Хун начался в январе 2011 года. Она сразу признала вину, сказала, что понимает, что не сможет жить с таким грузом на совести. Хун попросила суд приговорить ее к смертной казни. Ее желание было исполнено — 10 февраля 2012 года ее признали виновной в нескольких убийствах и расстреляли.