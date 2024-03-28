При смертной казни убивают и невиновных 

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские власти вернулись к разговорам о снятии моратория на смертную казнь. Если это все-таки произойдет, к казни могут быть приговорены люди, признанные виновными в убийстве с отягчающими обстоятельствами, геноциде, а также посягнувшие на жизнь судей, политиков, чиновников и силовиков. Этот закон сохранился еще со времен СССР и его жертвами не раз становились невиновные. «Холод» рассказывает историю Александра Кравченко — в 1983 году его расстреляли за убийство, которого он не совершал.

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23 марта 1982 года судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда вынесла приговор 29-летнему Александру Кравченко. Его судили по делу об убийстве и изнасиловании девятилетней Лены Закотновой. Труп девочки нашли на берегу реки Грушевка недалеко от дома Кравченко.

Это было уже не первое судебное заседание по этому делу. Родственники Закотновой требовали, чтобы Кравченко приговорили к смертной казни, тем более, что он ранее уже был судим за аналогичное преступление.

В 1970 году в Херсоне 17-летний Кравченко выпивал дома, когда к нему во двор зашла 10-летняя Галина Ципляк. Он набросился на нее, изнасиловал и задушил. А после, по словам следователей, испугался, что мертвая девочка продолжает на него смотреть, выколол ей глаза и закопал тело в огороде. Кравченко был несовершеннолетним, и его осудили на 10 лет лишения свободы

Позже Кравченко был условно-досрочно освобожден и направлен на работу на стройку в городе Шахты Ростовской области.

«Кравченко не сделал правильных выводов из этого своего осуждения и, освободившись, продолжал свою преступную деятельность», — говорилось в приговоре по делу Лены Закотновой. Суд признал его виновным в убийстве Закотновой и приговорил к смертной казни.

Что случилось с Леной

Тело второклассницы Лены Закотновой нашли рядом с мостом через реку Грушевку. Как показала экспертиза, девочку жестоко изнасиловали, из-за чего у нее произошел разрыв влагалища и прямой кишки. Кроме того, на теле были обнаружены три ножевых ранения в живот, хотя фактически смерть наступила от удушения. По словам экспертов, убита Лена была в тот же день, когда не вернулась домой из школы — 22 декабря 1978 года.

По воспоминаниям старшего следователя прокуратуры Ростовской области в 1980-е годы Амурхана Яндиева, который спустя годы был вынужден заново разбирать детали этого дела, в день, когда милиционеры обнаружили труп Лены, мимо оцепленного участка под мостом проходила женщина. Она рассказала, что буквально на днях видела, как какой-то мужчина уводил эту девочку в сторону реки.

Это была свидетельница Гуренкова, о которой в своей книге «Маньяк» также рассказал журналист Владимир Бут. Она видела, как незнакомый мужчина стоял на остановке и что-то говорил девочке в красном пальто, тело которой она позже увидела на берегу Грушевки. Мужчина был одет в длинное пальто и шапку из цигейки, в руке у него была сумка, а в ней — бутылки с вином. По показаниям Гуренковой и был составлен фоторобот.

Грушевский мост, около которого обнаружили тело Елены Закотновой. Фото: Nonexyst / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Мужчину быстро задержали: это был 42-летний Андрей Чикатило, занимавшийся воспитательной работой в местном ПТУ, на которого уже не раз поступали жалобы за сексуальные домогательства в отношении учеников. Кроме того, рядом с домом на Межевом переулке, 26, который Чикатило купил втайне от жены, была обнаружена засохшая лужа крови. Но уже через двое суток Чикатило отпустили. Его жена сказала, что вечер, когда пропала девочка, ее муж провел дома, и в органах им поверили.

Почти одновременно с Чикатило милиция задержала Александра Кравченко. Хотя на тот момент ему было всего 25 лет и на «дедушку» с фоторобота он похож не был, следователей привлекло, что Кравченко жил рядом с местом, где нашли тело, а также тем, что ранее его судили за убийство Галины Ципляк. Однако и у него было алиби. В те часы, когда, по заключению экспертов, была убита Лена, Кравченко вместе с женой и подругой выпивал дома. Обе женщины его слова подтвердили, поэтому спустя три дня, 27 декабря 1978 года, его также отпустили.

Следствие и суд

Меньше чем через месяц, 24 января 1979 года, Кравченко задержали, но уже по другому делу. Его сосед заявил о краже, и Кравченко снова оказался в отделе милиции в качестве подозреваемого. В тот же день украденные вещи нашли у него на чердаке. После этого следователи вернулись к нераскрытому делу Лены Закотновой.

Уже тогда возникло подозрение, что милиция могла подстроить эту кражу, чтобы использовать Кравченко в деле об убийстве Лены Закотновой. Позднее журналист Владимир Бут, написавший книгу «Маньяк» о деле Лены и других детей, ставших жертвами Чикатило, вспоминал:

«Процесс над Чикатило меня, автора этих строк, не раз поражал необычными совпадениями. Вот и тут: надо брать Кравченко — и он очень своевременно, будто выполняя заказ милиции, совершает кражу. В перерыве я не удержался, подошел к только что “отговорившим” свое свидетелям, высказал удивление и предположил: “Так, может, кражу милиция подстроила?” Они смотрели почти с искренним сочувствием: “Как же вы не понимаете… Кравченко опытный преступник. Чтобы не привлекли за убийство, решил сесть за кражу, прием известный”. Совершил он ее недалеко от своего дома и специально “терял” вещи до самого порога, чтобы вышли именно на него».

В том, что дело о краже было специально подстроено, был уверен и следователь Амурхан Яндиев:

«Да кто же сомневается, что здесь без милиции не обошлось? Вы дело смотрели, видели: человека взяли за кражу, а с первого допроса оперативники ведут речь не о ней, а об убийстве, — рассказывал он Буту. — Дураку ясно, откуда что взялось. Потом: вы заметили, чего от него добивались с первого допроса? Подписать “явку с повинной” по убийству»,

Следователи все же добились от Кравченко признания в убийстве девятилетней Лены.

«Он ранее судим за похожее убийство. Его раскрутили, он дал признательные показания, — спустя 30 лет вспоминал Яндиев. — Когда я начал просматривать по оперативным материалам, выяснилось, что в камере у него сидел один агент, который постоянно физически давил на него. <…> Как только он оказывается в камере с этим товарищем, он дает признательные показания. Как только его оттуда убирают, он идет в суд, дает уже отрицательные показания».

Как указывает Владимир Бут, оперативки «помогали» Кравченко давать «правильные» показания.

«Из дела хорошо видно, как Александр полностью отрицал свою вину, потом снова начал признаваться, — писал он. — Показания были путаными: ясно было, что сначала он не знал ничего о возрасте девочки, внешности, одежде, о месте убийства, характере повреждений».

Да и сам Кравченко еще в 1979 году подтверждал, что давал признательные показания из страха, так как его избивали. А информацию о преступлениях ему давали сами следователи.

Добились следователи и того, чтобы у Кравченко не было алиби. Как рассказали Буту следователь Амурхан Яндиев и замначальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры России в 1980-е годы Исса Костоев, давили не только на самого обвиняемого, но и на его жену и подругу, с которыми он был дома в день убийства Лены. Женщин держали в следственном изоляторе. Силовики грозились сделать их соучастницами по делу о краже и привлечь за дачу ложных показаний. В итоге они «сломались». На очной ставке с Кравченко женщины рассказали, что он пришел домой поздно уже пьяным в свитере с «красными узорами».

«Ты с ума сошла!» — закричал жене Кравченко, как рассказывали Владимиру Буту присутствующие на очной ставке.

16 августа 1979 года Ростовский областной суд приговорил Кравченко к смертной казни.

Кравченко и его адвокаты неоднократно обжаловали приговор. Кравченко отказывался от своих показаний и говорил, что признание у него вырвали силой. Дело несколько раз отправляли на доследование, а затем Президиум Верховного Совета СССР отменил смертный приговор и заменил его на 15 лет тюремного заключения. Однако бабушка Лены Закотновой настаивала на том, что это слишком мягкая мера пресечения, и требовала самого жестокого наказания для убийцы любимой внучки.

В итоге 23 марта 1982 года судебная коллегия по уголовным делам Ростовской области повторно приговорила Кравченко, которому на тот момент было 29 лет, к смертной казни.

По воспоминаниям Иссы Костоева, в своей последней жалобе в Президиум Верховного совета СССР Кравченко продолжал настаивать на том, что невиновен и рано или поздно это выяснится. «Наступит день, когда всем вам будет жаль и всем вам будет стыдно, что вы меня губите невиновного. Меня мучали, надо мной издевались. Я не совершал этого убийства. Меня оговорили», — позже пересказывал содержание жалобы Исса Костоев.

Приговор был приведен в исполнение 5 июля 1983 года — Кравченко расстреляли.

Андрей Чикатило, фото: Hoberman Publishing / Alamy / Vida Press

Кто убил Лену Закотнову?

Знаменитого ростовского маньяка Андрея Чикатило задержали 20 ноября 1990 года. По воспоминаниям Иссы Костоева, никто и не думал привлекать его по делу Лены Закотновой. Об убийстве девочки в красном пальто Чикатило рассказал ему сам. Но, несмотря на признание, маньяк постоянно путался в показаниях и говорил, что убийство Лены изначально не планировал. Он якобы поехал посмотреть, все ли в порядке в домике на Межевой, и встретил на остановке трамвая «Грушевский мост» девочку с портфелем. Проходя через пустырь, Чикатило напал на нее, а затем сбросил труп в реку. При этом постоянно менялись показания о том, где именно было совершено убийство.

Позднее, 5 августа 1991 года, маньяк объяснил, что специально не раскрывал все детали этого преступления, так как боялся за своих близких, которые продолжали жить в городе Шахты.

14 октября 1992 года Ростовский областной суд признал Андрея Чикатило виновным в 52 убийствах, в том числе в убийстве Лены, и приговорил его к смертной казни. Однако к моменту исполнения приговора в 1994 году суд отменил этот вердикт по делу об убийстве Закотновой: защита настаивала, что признанию верить не стоит и в суде сочли, что вина Чикатило не доказана. Официально дело Лены Закотновой не раскрыто до сих пор.

Как позже выяснилось, мать Кравченко даже не знала о том, что ее сына казнили. Уже после того, как в убийстве девочки сознался Андрей Чикатило и Кравченко реабилитировали, к ней отправили следователя, чтобы сообщить эту новость.

«Мария Степановна, Верховный суд отменил приговор о расстреле вашего сына Александра», — сказал матери Кравченко следователь.

«А Сашка, Сашка где?» — засуетилась женщина, узнав, что ее сын не виноват.

Поняв, что о казни сына Мария Степановна даже не знает, следователю пришлось рассказать, что реабилитирован Кравченко был уже посмертно.